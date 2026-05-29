Advertisement
trendingNow13231843
Hindi NewsटेकiPhone यूजर्स की लग गई लॉटरी! लीक हो गए iOS 27 के खुफिया फीचर्स, अब बदल जाएगा फोन चलाने का पूरा तरीका

iPhone यूजर्स की लग गई लॉटरी! लीक हो गए iOS 27 के खुफिया फीचर्स, अब बदल जाएगा फोन चलाने का पूरा तरीका

WWDC 2026 इवेंट से पहले कई नए फीचर्स और इंटरफेस लीक हुए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि Apple अब AI की रेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है. Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने पिछले एक साल में Siri को दोबारा तैयार किया है. कंपनी OpenAI, Google और Samsung जैसे प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए अब AI पर फुल फोकस कर रही है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 29, 2026, 07:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple अपनी आने वाली iOS 27 अपडेट में बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बदलाव करने की तैयारी में है.
Apple अपनी आने वाली iOS 27 अपडेट में बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बदलाव करने की तैयारी में है.

Apple अपनी आने वाली iOS 27 अपडेट में बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बदलाव करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने डिजिटल असिस्टेंट Siri को पूरी तरह नए अंदाज में पेश करने वाली है. यह नया Siri सिर्फ iPhone ही नहीं बल्कि iPad और Mac यूजर्स के एक्सपीरियंस को भी बदल सकता है. WWDC 2026 इवेंट से पहले कई नए फीचर्स और इंटरफेस लीक हुए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि Apple अब AI की रेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है. Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने पिछले एक साल में Siri को दोबारा तैयार किया है. कंपनी OpenAI, Google और Samsung जैसे प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए अब AI पर फुल फोकस कर रही है.

Dynamic Island में दिखेगा नया Siri

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने Siri को “Always-On Assistant” के रूप में डिजाइन किया है. यानी अब Siri हर समय यूजर के लिए तैयार रहेगा. सबसे बड़ा बदलाव Dynamic Island में देखने को मिल सकता है. यूजर जैसे ही “Siri” बोलेंगे या पावर बटन दबाएंगे, Dynamic Island के अंदर नया AI एनिमेशन दिखाई देगा. यह फीचर खासतौर पर क्विक वॉयस सर्च और वेब क्वेरी के लिए बनाया गया है. यानी अब यूजर्स को ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सीधे Siri से सवाल पूछ सकेंगे.

Swipe Down करते ही खुलेगा नया AI इंटरफेस

Apple एक नया “Search or Ask” इंटरफेस भी ला सकता है. इसके लिए यूजर स्क्रीन के ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे. इसके बाद फुल-स्क्रीन Siri इंटरफेस खुल जाएगा, जहां यूजर बड़े और जटिल सवाल टाइप कर सकेंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नए इंटरफेस में Siri Suggestions भी दिखाई देंगे. इसमें अक्सर इस्तेमाल होने वाले ऐप्स, वॉयस रिकॉर्डिंग जैसे शॉर्टकट और मौसम की जानकारी वाले पैनल शामिल होंगे. इसके कारण Notification Center का स्थान भी बदला जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ChatGPT जैसा अलग Siri चैटबॉट ऐप

Apple एक स्टैंडअलोन Siri चैटबॉट ऐप पर भी काम कर रहा है. यह ऐप ChatGPT, Gemini और Claude जैसे AI चैटबॉट्स को टक्कर देगा. इसमें यूजर्स को चैट हिस्ट्री, वॉयस मोड, टेक्स्ट चैट और फाइल अटैचमेंट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. जब यूजर कोई सवाल पूछेंगे, तब Siri Dynamic Island से रिच टेक्स्ट कार्ड्स दिखाएगा. इनमें जगहों, लोगों और न्यूज से जुड़ी डिटेल जानकारी होगी. इससे Siri पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और उपयोगी बन सकता है.

Google Gemini का भी मिलेगा सपोर्ट

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि Apple अब दूसरे AI मॉडल्स को भी सपोर्ट देने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, Siri के नए सिस्टम में Google Gemini टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इतना ही नहीं, यूजर App Store से डाउनलोड किए गए थर्ड-पार्टी AI एजेंट्स को भी Siri के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे. यानी भविष्य में iPhone यूजर्स अपनी पसंद का AI मॉडल चुन सकेंगे.

Camera और Photos ऐप में AI फीचर्स

Apple अपने Camera और Photos ऐप में भी AI फीचर्स जोड़ने जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, Siri को सीधे Camera ऐप में जोड़ा जा सकता है. इससे यूजर वॉयस कमांड के जरिए फोटो क्लिक कर पाएंगे. प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए “Add Widgets” नाम का नया पैनल भी मिल सकता है. इसमें Manual Depth Control, Timer और Night Mode जैसे एडवांस फीचर्स होंगे.

वहीं Photos ऐप में “Reframe” और “Extend” जैसे AI टूल्स

जा सकते हैं. Reframe फोटो का एंगल बदल देगा, जबकि Extend फीचर Generative AI की मदद से फोटो के बाहर की डिटेल्स को भर देगा. Apple भविष्य में ऐसा फीचर भी टेस्ट कर रहा है जिसमें यूजर सिर्फ बोलकर फोटो एडिट कर सकेंगे.

WWDC 2026 में होगा बड़ा खुलासा

Apple का WWDC 2026 इवेंट 8 जून को होने वाला है. माना जा रहा है कि कंपनी इस इवेंट में iOS 27 और नए AI फीचर्स का आधिकारिक ऐलान करेगी. अगर ये सभी फीचर्स लॉन्च होते हैं, तो iPhone का पूरा यूजर एक्सपीरियंस बदल सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

appleiOS 27Apple Siri AIWWDC 2026

Trending news

राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
Jammu Kashmir
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
weather update
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
Karnataka News in Hindi
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
West Bengal
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
IAS Dhanendra Kumar
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
DNA
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
milk
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
Litchi
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
Meghalaya Rain
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
Meghalaya Rain
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?