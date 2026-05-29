iPhone यूजर्स की लग गई लॉटरी! लीक हो गए iOS 27 के खुफिया फीचर्स, अब बदल जाएगा फोन चलाने का पूरा तरीका

WWDC 2026 इवेंट से पहले कई नए फीचर्स और इंटरफेस लीक हुए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि Apple अब AI की रेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है. Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने पिछले एक साल में Siri को दोबारा तैयार किया है. कंपनी OpenAI, Google और Samsung जैसे प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए अब AI पर फुल फोकस कर रही है.
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Apple अपनी आने वाली iOS 27 अपडेट में बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बदलाव करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने डिजिटल असिस्टेंट Siri को पूरी तरह नए अंदाज में पेश करने वाली है. यह नया Siri सिर्फ iPhone ही नहीं बल्कि iPad और Mac यूजर्स के एक्सपीरियंस को भी बदल सकता है. WWDC 2026 इवेंट से पहले कई नए फीचर्स और इंटरफेस लीक हुए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि Apple अब AI की रेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है. Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने पिछले एक साल में Siri को दोबारा तैयार किया है. कंपनी OpenAI, Google और Samsung जैसे प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए अब AI पर फुल फोकस कर रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने Siri को “Always-On Assistant” के रूप में डिजाइन किया है. यानी अब Siri हर समय यूजर के लिए तैयार रहेगा. सबसे बड़ा बदलाव Dynamic Island में देखने को मिल सकता है. यूजर जैसे ही “Siri” बोलेंगे या पावर बटन दबाएंगे, Dynamic Island के अंदर नया AI एनिमेशन दिखाई देगा. यह फीचर खासतौर पर क्विक वॉयस सर्च और वेब क्वेरी के लिए बनाया गया है. यानी अब यूजर्स को ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सीधे Siri से सवाल पूछ सकेंगे.
Apple एक नया “Search or Ask” इंटरफेस भी ला सकता है. इसके लिए यूजर स्क्रीन के ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे. इसके बाद फुल-स्क्रीन Siri इंटरफेस खुल जाएगा, जहां यूजर बड़े और जटिल सवाल टाइप कर सकेंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नए इंटरफेस में Siri Suggestions भी दिखाई देंगे. इसमें अक्सर इस्तेमाल होने वाले ऐप्स, वॉयस रिकॉर्डिंग जैसे शॉर्टकट और मौसम की जानकारी वाले पैनल शामिल होंगे. इसके कारण Notification Center का स्थान भी बदला जा सकता है.
Apple एक स्टैंडअलोन Siri चैटबॉट ऐप पर भी काम कर रहा है. यह ऐप ChatGPT, Gemini और Claude जैसे AI चैटबॉट्स को टक्कर देगा. इसमें यूजर्स को चैट हिस्ट्री, वॉयस मोड, टेक्स्ट चैट और फाइल अटैचमेंट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. जब यूजर कोई सवाल पूछेंगे, तब Siri Dynamic Island से रिच टेक्स्ट कार्ड्स दिखाएगा. इनमें जगहों, लोगों और न्यूज से जुड़ी डिटेल जानकारी होगी. इससे Siri पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और उपयोगी बन सकता है.
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि Apple अब दूसरे AI मॉडल्स को भी सपोर्ट देने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, Siri के नए सिस्टम में Google Gemini टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इतना ही नहीं, यूजर App Store से डाउनलोड किए गए थर्ड-पार्टी AI एजेंट्स को भी Siri के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे. यानी भविष्य में iPhone यूजर्स अपनी पसंद का AI मॉडल चुन सकेंगे.
Apple अपने Camera और Photos ऐप में भी AI फीचर्स जोड़ने जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, Siri को सीधे Camera ऐप में जोड़ा जा सकता है. इससे यूजर वॉयस कमांड के जरिए फोटो क्लिक कर पाएंगे. प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए “Add Widgets” नाम का नया पैनल भी मिल सकता है. इसमें Manual Depth Control, Timer और Night Mode जैसे एडवांस फीचर्स होंगे.
जा सकते हैं. Reframe फोटो का एंगल बदल देगा, जबकि Extend फीचर Generative AI की मदद से फोटो के बाहर की डिटेल्स को भर देगा. Apple भविष्य में ऐसा फीचर भी टेस्ट कर रहा है जिसमें यूजर सिर्फ बोलकर फोटो एडिट कर सकेंगे.
Apple का WWDC 2026 इवेंट 8 जून को होने वाला है. माना जा रहा है कि कंपनी इस इवेंट में iOS 27 और नए AI फीचर्स का आधिकारिक ऐलान करेगी. अगर ये सभी फीचर्स लॉन्च होते हैं, तो iPhone का पूरा यूजर एक्सपीरियंस बदल सकता है.
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