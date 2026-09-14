/आज रात 10:30 बजे बदलेगा आपका iPhone! जानिए iOS 27 में मिलने वाले वो फीचर्स जो आपको हैरान कर देंगे

अगर आप भी iPhone यूजर हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाने वाली है. हाल ही में 9 सितंबर 2026 को अपने नए फ्लैगशिप iPhone 18 Pro सीरीज को पेश करने के बाद Apple अब अपना सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट यानी iOS 27 रिलीज करने जा रहा है. यह अपडेट आज यानी 14 सितंबर 2026 को ग्लोबली रोलआउट हो रहा है. भारत में यह अपडेट आज रात ठीक 10:30 बजे (10:00 AM PT) से आपके फोन की स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.
Apple ने इस बार पुराने मॉडल्स का भी पूरा ध्यान रखा है. अगर आपके पास iPhone 11 या उसके बाद का कोई भी फोन है तो खुश हो जाइए क्योंकि आपको यह नया अपडेट मिलने वाला है. एलिजिबल iPhones की पूरी लिस्ट यहां दी गई है:
iOS 27 का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका AI अपडेट है. अब आपकी पुरानी Siri सिर्फ एक सिंपल वॉइस असिस्टेंट नहीं रहेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो Apple ने इसमें Google के पावरफुल Gemini LLM मॉडल का इस्तेमाल किया है. अब Siri एक प्रॉपर AI चैटबॉट की तरह काम करेगी. यह लंबी चैट्स में से आपकी काम की बात ढूंढ निकालेगी, आपकी ट्रैवल प्लानिंग में मदद करेगी और मीटिंग्स के दौरान खुद नोट्स भी बना लेगी.
iOS 27 के साथ आपको अपने फोन के इंटरफेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. Apple इसमें नया "Liquid Glass" UI दे रहा है, जो फोन की स्क्रीन और ऐप आइकन्स को एक बहुत ही स्मूथ और प्रीमियम लुक देता है. कंपनी ने इसके ज्यादातर बग्स को पहले ही फिक्स कर दिया है. इसके अलावा iPhone Duo जैसे फोल्डेबल या स्पेशल डिस्प्ले वाले मॉडल्स के लिए ऐप डाइमेंशन को और ज्यादा चौड़ा और रिस्पॉन्सिव बनाया गया है.
अगर आप अपने iPhone की बैटरी जल्दी खत्म होने से परेशान रहते हैं, तो iOS 27 आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है. इस नए अपडेट में कुछ ऐसे एल्गोरिदम और पावर-सेविंग फीचर्स जोड़े गए हैं जो फोन के बैकग्राउंड डेटा और प्रोसेसर यूसेज को कंट्रोल करते हैं. इससे आपके iPhone की बैटरी ओवरऑल ज्यादा देर तक टिकेगी.
अपने iPhone में iOS 27 कैसे इंस्टॉल करें?
आज रात 10:30 बजे के बाद अपने फोन को अपडेट करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
प्रो टिप: अगर आप झंझट से बचना चाहते हैं तो General > Software Update में जाकर Automatic Updates को ऑन कर दें. रात को फोन वाई-फाई से कनेक्ट रखकर चार्जिंग पर लगा दें, आपका फोन अपने आप अपडेट हो जाएगा.