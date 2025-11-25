इस कंपनी ने 80 हजार वाला iPad Air बेचा सिर्फ ₹1500 में, 11 दिन बाद बोला- वापिस कर दो प्लीज...

इटली की एक बड़ी रिटेल चेन MediaWorld ने गलती से अपने लॉयल्टी कार्ड होल्डर्स को 13-इंच iPad Air मॉडल सिर्फ 15 यूरो (लगभग ₹1,500) में बेच दिया. असल में यह कीमत लाखों में होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर गलत दाम दिखने के कारण ग्राहक बेहद सस्ते में iPad खरीदने में सफल हो गए. अब कंपनी उन ग्राहकों से या तो iPad वापस मांग रही है या पूरी कीमत चुकाने को कह रही है.

गलती का पता 11 दिन बाद चला

Wired की रिपोर्ट के अनुसार, MediaWorld को यह गलती 11 दिन बाद पता चली. इस दौरान ऑनलाइन ऑर्डर और स्टोर पिकअप- दोनों ही तरीकों से iPad ग्राहकों को दे दिए गए थे. यानी iPad न सिर्फ बुक हुआ, बल्कि लोग उसे हाथों में लेकर घर भी पहुंच गए. समस्या तब शुरू हुई जब कंपनी को एहसास हुआ कि इतनी कम कीमत पर हजारों यूरो का प्रोडक्ट बेचा जा चुका है.

कंपनी ने भेजा ईमेल: iPad लौटाओ या पूरी कीमत भरो

11 दिन बाद MediaWorld ने अपने ग्राहकों को ईमेल भेजकर बताया कि वेबसाइट पर दिखी कीमत “गलत” थी. फिर कंपनी ने खरीदारों को दो विकल्प दिए-

1. या तो iPad अपने पास रखें और असली कीमत और दी गई कीमत के बीच का अंतर चुका दें

2. या iPad वापस कर दें और बदले में 15 यूरो की रिफंड और 20 यूरो का डिस्काउंट वाउचर ले लें

हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम कंपनी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है क्योंकि खरीद के समय Terms & Conditions में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि प्राइसिंग एरर को रद्द किया जा सकता है.

MediaWorld का आधिकारिक बयान- तकनीकी गड़बड़ी का दोष

Wired को दिए गए बयान में MediaWorld के प्रवक्ता ने कहा कि यह पूरी स्थिति एक “स्पष्ट तकनीकी त्रुटि” का परिणाम थी. उन्होंने बताया कि उनकी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अचानक आए एक “अनएक्सपेक्टेड ग्लिच” की वजह से iPad Air की कीमत ऐसी दिखाई दी जो बाजार मूल्य से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी. प्रवक्ता ने आगे कहा कि इतने बड़े अंतर वाली कीमत कभी भी वेबसाइट पर नहीं जानी चाहिए थी और यह कंपनी के असली ऑफर को दर्शाती भी नहीं थी.

क्यों लेना पड़ा कानूनी कदम?

MediaWorld के अनुसार, मौजूदा कानूनों के तहत कंपनी को हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि यह गलती आर्थिक रूप से अस्थिर थी और इससे अनुबंध का संतुलन बिगड़ गया था. कंपनी ने कहा कि उसने सिर्फ कानून लागू करने के बजाय ग्राहक संबंधों को प्राथमिकता दी और समाधान ऐसे दिए जो ग्राहकों को अतिरिक्त फायदा भी दें.

ग्राहकों के लिए दो समाधान—रखो या लौटाओ

MediaWorld के अनुसार वे दो समाधान दे रहे हैं:

- iPad अपने पास रखें: ग्राहक असली कीमत तक पहुंचने के लिए अंतर राशि का भुगतान कर दे. कंपनी इस अतिरिक्त भुगतान पर भी खास डिस्काउंट दे रही है.

- iPad वापस करें: ग्राहक डिवाइस वापस कर सकते हैं और उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा. साथ ही उनकी परेशानी को देखते हुए MediaWorld उन्हें एक अलग शॉपिंग वाउचर भी दे रहा है.

कंपनी का दावा—हम ग्राहक को प्राथमिकता पर रख रहे हैं

MediaWorld ने कहा कि उनके ऑफर दिखाते हैं कि वे पारदर्शिता और न्याय बनाए रखना चाहते हैं. कंपनी आगे कहती है कि वे अपनी सेवा और सुरक्षा को और बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखेंगे ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों.