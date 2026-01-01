iPhone चलाने वाले यूजर्स को झटका! Apple ने इस मॉडल को विंटेज लिस्ट में किया शामिल, जानें क्या पड़ेगा आप पर असर?

Advertisement
Apple Vintage Products List: iPhone बनाने वाली कंपनी  Apple  अपने प्रीमियम डिवाइसेस और लंबे समय तक मिलने वाले सपोर्ट के लिए जानी जाती है, लेकिन अब कंपनी ने एक ऐसा अपडेट जारी किया है जो यूजर्स की चिंता बढ़ा सकता है.  Apple ने अपनी विंटेज लिस्ट को अपडेट करते हुए इसमें iPhone के एक पॉपुलर मॉडल को शामिल किया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 01, 2026, 12:38 PM IST
Apple Vintage Products List: टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple अपने यूजर्स के लिए एक जरूरी अपडेट जारी कर दी है. इस नए अपडेट के तहत कंपनी ने iPhone 11 Pro समेत अपने कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स को अब विंटेज कैटेगरी में डाल दिया है. Apple के इस लिस्ट में अब iPhone 11 Pro और Apple Watch Series 5 जैसी डिवाइस भी शामिल हो गई हैं. अगर आप भी इनमें से कोई गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. बहुत से लोगों के मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या है ये विंटेड लिस्ट, और इसमें प्रोडक्ट को शामिल करने के बाद क्या होता है? तो आइए आज के इस आर्टिकल में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

पहले जानिए क्या होते हैं विंटेज प्रोडक्ट्स?
Apple के नियमों के अनुसार जब किसी प्रोडक्ट को बेचना बंद किए हुए 5 साल या इससे ज्यादा का समय हो जाता है तो उसे विंटेज की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है. वहीं समय जब सात साल से भी ऊपर हो जाता है तो डिवाइस को ऑब्सोलीट यानी पूरी तरह से पुराना मान लिया जाता है.

अब Apple के इन प्रोडक्ट्स की हुई विंटेज लिस्ट में एंट्री

iPhone 11 Pro: यह विंटेज लिस्ट में शामिल होने वाला सबसे बड़ा नाम है.

Apple Watch Series 5: Apple की पुरानी और फेमस स्मार्टवॉच को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है.

MacBook Air (13-inch, 2020): इंटेल प्रोसेसर वाले मॉडल को विंटेज लिस्ट में जोड़ दिया गया है.

iPad Air 3 और iPhone 8 Plus के 128GB वाले वेरिएंट को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है.

क्या अब ये डिवाइस खराब हो जाएंगे?

इसका जवाब है बिल्कुल नहीं! विंटेज लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि आपका फोन काम करना बंद हो जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 11 Pro अभी भी iOS 26 जैसे लेटेस्ट अपडेट्स को सपोर्ट कर रहा है. विंटेज होने का सीधा मतलब होता है कि अब Apple इन डिवाइसेस के लिए स्पेयर पार्ट्स की गारंटी नहीं देगा. अगर Apple स्टोर के पास पार्ट्स मौजूद हैं तब ही आपका फोन रिपेयर हो पाएगा. अगले 2 साल बाद ये डिवाइस ऑब्सोलीट हो जाएंगे जिसके बाद Apple ऑफिशियली इनकी रिपेयरिंग पूरी तरह बंद कर देगा.

यूजर्स को करना चाहिए ये काम?
अगर आपके पास भी iPhone 11 Pro या Apple Watch 5 है इन डिवाइस में बैटरी या डिस्पले में कोई समस्या है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना ही समझदारी होगा. जैसे-जैसे वक्त बीतेगा ओरिजिनल पार्ट्स मिलना मुश्किल होता चला जाएगा. Apple की यह लिस्ट यूजर्स को एक तरह का अर्ली वार्निंग वाला सिग्नल होता है कि अब नए डिवाइस पर अपग्रेड करने का समय आ गया है.

