iPhone लवर्स के लिए Good News! आज बेहद सस्ते में मिल रहा iPhone 12, Offers जान खरीदने का करेगा मन

Amazon Deal Of The Day: अमेजन (Amazon) पर रोज कोई न कोई ऑफर चलता रहता है. डील ऑफ द डे सेल (Deal Of The Day) में कई महंगे प्रोडक्ट्स को काफी सस्ते में खरीदा जा सकता है. आज iPhone 12 को लिस्ट किया गया है. अगर आप भी नया आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बजट कम है तो आज की सेल आपके काम की हो सकती है. iPhone 12 पर आज 24 हजार रुपये की बंपर छूट मिल रही है. ऑफर्स को प्राप्त करके आप फोन को काफी सस्ते में पा सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे...

Amazon Deal Of The Day: iPhone 12 Offers And Discounts

iPhone 12 64GB स्टोरेज वेरिएंट की लॉन्चिंग प्राइज 65,900 रुपये है, लेकिन अमेजन सेल में फोन 54,900 रुपये में उपलब्ध है. फोन पर पूरे 11 हजार रुपये की छूट मिल रही है. इसके बाद बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी है, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी.

Amazon Deal Of The Day: iPhone 12 Bank Offer

iPhone 12 को खरीदने के लिए अगर आप Federal Bank के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप पूरा ऑफ पाने में कामयाब रहे तो फोन की कीमत 53,400 रुपये हो जाएगी.

Amazon Deal Of The Day: iPhone 12 Exchange Offer

iPhone 12 पर 11,400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर है. अगर आप पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको इतना ऑफ मिल जाएगा. लेकिन 11,400 रुपये का ऑफ तभी मिलेगा जब आपका पुराना फोन अच्छी कंडीशन में हो और मॉडल लेटेस्ट हो.