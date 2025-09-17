दुकानदार ने लगाया ऐसा जुगाड़, iPhone 12 को दिया iPhone 17 Pro Max का लुक, VIDEO देख चकराया दिमाग!
दुकानदार ने लगाया ऐसा जुगाड़, iPhone 12 को दिया iPhone 17 Pro Max का लुक, VIDEO देख चकराया दिमाग!

Apple की लेटेस्ट सीरीज iPhone 17 Pro Max के लिए दुनियाभर के लोगों ने प्री-बुकिंग करनी शुरू कर दी है. हालांकि, इस बीच एक शख्स ने अपने iPhone 12 को ही iPhone 17 Pro Max में बदलकर लोगों को हैरान कर दिया है. क्या आपने देखा ये वीडियो?

Sep 17, 2025
दुकानदार ने लगाया ऐसा जुगाड़, iPhone 12 को दिया iPhone 17 Pro Max का लुक, VIDEO देख चकराया दिमाग!

Apple ने पिछले सप्ताह ही अपनी मोस्ट अवेटेड सीरीज iPhone 17 की लॉन्चिंग की है. इसके बाद से ही इसे लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. कंपनी ने इस बार सीरीज के चार मॉडल- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Air मार्केट में उतारा है. कंपनी ने 12 सितंबर ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू की और देखते ही देखते कुछ वक्त में ही कई मॉडल्स तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनियाभर में iPhone 17 को लेकर क्या दीवानगी है. हालांकि, इसकी कीमत भी अच्छी-खासी रखी गई है, जिसकी वजह से इसे खरीद पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो सकता. ऐसे में अब एक शख्स ऐसी तरकीब निकाली कि उन्होंने अपना iPhone 12 ही iPhone 17 Pro Max बना दिया. चलिए जानते हैं ये कैसे संभव हो पाया.

वायरल वीडियो ने किया हैरान
सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक दुकानदार ने iPhone 12 को iPhone 17 Pro Max में बदलकर दिखा दिया. अब इस वीडियो को देखकर हर शख्स हैरान है. जहां एक ओर लोगों के होश उड़ रहे हैं, वहीं, कई लोगों ने इसे मजाक में लेटे हुए फनी कमेंट्स भी करने शुरू कर दिए हैं.

इस तरह बदला फोन

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार ने पहले अपने iPhone 12 की बैक साइड पर iPhone 17 Pro Max वाला कॉस्मिक ऑरेंज कलर का स्टिकर चिपकाया. इसके बाद पीछे लगे ट्रिपल कैमरे पर भी एक अलग कवर लगाया, जिसके बाद यह दिखने में बिल्कुल iPhone 17 Pro Max जैसा लग रहा है. फिर शख्स ने फोन के साइड कवर को भी चेंज कर दिया और यह पूरी तरह iPhone 17 Pro Max के लुक में आ गया.

सिर्फ लुक में ही हो सकता है बदलाव
अब इस वीडियो ने आम लोगों के तो होश उड़ा दिए हैं. दूसरी ओर टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रिक है. टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि iPhone के सॉफ्टवेयर में मॉडल नेम को एडिट करके इसे नए मॉडल की तरह दिखाया पजा सकता है. हालांकि, सिर्फ नाम ही बदल सकते हैं. असली iPhone 17 Pro Max की बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा क्वालिटी और बाकी फीचर्स तो iPhone 12 वाले ही रहेंगे.

