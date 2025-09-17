औंधे मुंह गिरी iPhone 13 की कीमत, अभी खरीद लाएं 45 हजार से कम में, यहां पाएं सस्ते में

iPhone 13 Discount Offer: क्या आप भी iPhone खरीदना चाहते हैं लेकिन महंगी कीमतों के कारण पीछे हट जाते हैं? तो अब आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है! फेस्टिवल सीजन सेल शुरू होने से पहले ही iPhone पर मिल रही है इतनी जबरदस्त छूट कि आपको विश्वास नहीं होगा. मात्र ₹43,900 में आपको iPhone 13 मिल रहा है. आइए जानते हैं केसै और कहां मिल रही है ये डील, ताकि आप अपने आप अपने सपनों का iPhone जल्द से जल्द अपने हाथ में ले सकें.

iPhone 13 पर मिल रहा बंपर ऑफर

फेस्टिव सीजन के तहत 23 सितंबर से ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ड पर तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा. 23 सिंतबर से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2025 और Amazon Great Indian Festival Sale 2025 की शुरुआत होगी. जिसमें आईफोन पर भी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा. आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो मैक्स, आईफोन 16, आईफोन 15 और आईफोन 14 की कीमत में भारी कटौती हो सकती हैं. लेकिन इससे पहले आईफोन 13 की कीमत में भारी कटौती हुई है. अमेजन पर आईफोन 13 इस समय 44 हजार रुपये से भी कम में मिल रहा है.

कितनी है कीमत?

सेल शुरू होने से पहले ही अमेजन पर आईफोन 13 मात्र 43,900 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है. इसे आईफोन 13 की अभी तक की सबसे कम कीमत मानी जा रही है. आईफोन खरीदने का सपना देखने वालों के लिए यह बेस्ट टाइम है. वे आईफोन 13 को कम कीमत में खरीद सकते हैं. कम कीमत के साथ ही अमेजन पर अतिरिक्त ऑफर भी मिल रहा है. अगर आप SBI के कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 1250 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है. वहीं अगर आप फोन को किस्त में भी खरीदना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन मौजूद है.

यह मौका उन लोगों के लिए खास है जो बहुत ज्यादा पैसा न खर्च कर एक सस्ता और अच्छा आईफोन खरीदना चाहते हैं. वहीं इस समय आईफोन 13 फ्लिपकार्ट पर सोल्ड आउट दिखा रहा है.

फोन के फीचर्स भी जान लीजिए

बात करें आईफोन 13 के फीचर्स की तो इस फोन में आपको 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिल जाता है. साथ ही फोन A15 Bionic चिपसेट मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का कैमरा दिया गया है. इस फोन में आपको हाल ही में रोल आउट किया जा रहा iOS 26 अपडेट भी मिलेगा.

