iPhone लवर्स के लिए खुशखबरी! ₹40,000 से कम में फोन खरीदने का सुनहरा मौका, यहां मिलेगा बंपर डिस्काउंट

iPhone Deals in Flipkart Sale: फ्लिपकार्ट की Big Billion Days Sale 2025 जल्द ही 23 सितंबर को शुरू होने जा रही है. कंपनी ने जानकारी दी है कि सेल में iPhone पर तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा. फ्लिपकार्ट सेल में iPhone 14 को करीब 40,000 रुपये से भी कम कीमत में बेचा जाएगा. अपकमिंग सेल में स्मार्टफोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बेहद कम में लिस्ट करेंगे.

iPhone 14 के साथ एप्पल के पिछले साल के आईफोन मॉडल्स पर भी छूट मिलेगी. इसके अलावा Flipkart सेल में Axis Bank और ICICI Bank के क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स को 10% का तुरंत डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा.

यह भी पढ़े: दीवाली-छठ पर टिकट की मारा-मारी से है परेशान! मिनटों में जानें ट्रेन के किस डिब्बे में कितनी खाली है सीट?

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 14 पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

iPhone 14 Flipkart की अपकमिंग बिग बिलियन डेज सेल में लिस्ट किया जाएगा. फ्लिपकार्ट ने अपने ऐप पर आईफोन 14 पर डिस्काउंट करने के बाद फोन की कीमत का एलान कर दिया है. ग्राहकों को बेंक ऑफर्स के साथ iPhone 14 को करीब 39,999 रुपये तक के दाम में खरीदने का सुनहरा मौका मिलेगा.

iPhone 14 कई रंगों में उपलब्ध है

आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट पर iPhone 14 के 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल 52,990 रुपये में मौजूद है. यह फोन सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था जिसकी शुरूआती कीमत 79,900 रुपये थी. यह आईफोन- Blue, Starlight, Midnight, (Product) Red, Purple आदि रंगों के ऑप्शन में उपलब्ध है.

यह भी पढ़े: Nano Banana Trends: 40 साल पहले कैसे दिखते आप? ये 5 प्रॉम्प्ट्स ट्राय करें और देखें मजा

iPhone 16 सीरीज पर मिलेंगा तगड़ा ऑफर

Flipkart ने अपनी अपकमिंग सेल में iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max पर भी बेहतरीन डील्स की घोषणा की है. इन दोनों मॉडल्स पर तगड़ी छूट पर मिलेंगे. iPhone 16 Pro की कीमत करीब 70,000 रुपये से कम की होगी, वहीं iPhone 16 Pro Max 90,000 रुपये से भी कम दाम में खरीदने का मौका मिलेगा. फ्लिपकार्ट के अनुसार इन फोन्स पर बैंक डिस्काउंट का लाभ भी शामिल है. iPhone 16 Pro की शुरूआत में कीमत 1,19,900 रुपये थी और iPhone 16 Pro Max को 1,44900 रुपये में बेचा गया था.

Flipkart अपनी Big Billion Days Sale 2025 को लेकर ग्राहकों में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए जल्द ही प्रोडक्ट्स और डिस्काउंट ऑफर्स का एलान करने वाली है.