क्या सितंबर में नहीं लॉन्च होगा iPhone 14? Apple के लेटेस्ट स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर हुआ ये घपला!

iPhone 14 New Update BOE Does Not Get Display Orders: Apple के प्रोडक्ट्स के लगभग हर देश में फैन्स हैं, जो बेसब्री से इस ब्रांड के नए आईफोन, iPhone 14 का इंतजार कर रहे है. अगर आप भी iPhone 14 के लॉन्च के लिए रुके हुए हैं तो हम आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है कि ये iPhone अपने समय से, सितंबर (September) में न लॉन्च किया जाए. आपको सूचित कर दें कि बात स्मार्टफोन के डिस्प्ले से जुड़ी है. आइए जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है..

क्या सितंबर में नहीं लॉन्च होगा iPhone 14?

आप जानते ही होंगे कि हर साल की तरह इस साल भी ये उम्मीद की जा रही है कि Apple अपने आने वाले स्मार्टफोन, iPhone 14 को सितंबर में लॉन्च कर सकता है. अब एक खबर ऐसी सामने आई है जिससे ये सवाल उठ रहा है कि iPhone 14 के लॉन्च में डीले तो नहीं किया जा रहा है? दरअसल, ये मुद्दा iPhone 13 के डिस्प्ले से जुड़ा है. आइए इस बारे में और जानते हैं.

Apple के लेटेस्ट स्मार्टफोन को लेकर हुआ ये घपला

Apple के लेटेस्ट स्मार्टफोन, iPhone 13 के डिस्प्ले को लेकर एक बड़ा घपला हुआ है जिसका असर iPhone 14 के लॉन्च पर भी पड़ सकता है. बीजिंग ओरिएंटल इलेक्ट्रॉनिक्स (BOE), जिस कंपनी ने iPhone 13 के डिस्प्ले बनाए, उसने दरअसल iPhone 13 के डिस्प्ले के थिन-फिल्म ट्रांजिस्टर्स की सर्किट विड्थ को बिना ऐप्पल को सूचित किए बदल दिया. इसी के चलते इस महीने की शुरुआत में, Apple ने BOE के साथ अपनी डील खत्म कर ली. अब, iPhone 14 के डिस्प्ले के ऑर्डर्स BOE को नहीं दिए जा रहे हैं.

कौन बनाएगा iPhone 14 का डिस्प्ले

अब सवाल ये सामने आ रहा है कि iPhone 14 के डिस्प्ले को कौन बनाएगा. The Elec के हिसाब से BOE ने अपने एक अधिकारी को Apple के हेडक्वॉर्टर भी भेजा था ताकी वो अपना पक्ष उन्हें समझा सकें. BOE ने बताया है कि इस घपले के बाद अब उन्हें iPhone 14 के डिस्प्ले के ऑर्डर नहीं दिए गए हैं. The Elec का यह भी कहा है कि अब ऐसा हो सकता है कि iPhone 14 Pro के 6.1-इंच और 6.7-इंच वाले डिस्प्ले सैमसंग (Samsung) प्रोड्यूस करे और iPhone 14 Pro Max के 6.7-इंच के डिस्प्ले का प्रोडक्शन एलजी (LG) करे.

वैसे तो अगले महीने यानी जून में Apple iPhone 14 के डिस्प्ले का प्रोडक्शन शुरू कर सकता है लेकिन अब ये कैसे होगा, कौन करेगा और iPhone 14 समय से रिलीज किया जाएगा या नहीं, इस बारे में जानकारी आने वाले समय में ही सामने आएगी.