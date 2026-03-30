खरीदने वाले हैं iPhone 16 तो रुक जाइए... ₹6,000 से घटकर सिर्फ ₹1,000 रह गया डिस्काउंट, जानिए अब कितनी ढीली करनी होगी जेब

भारत में iPhone 15 और iPhone 16 खरीदने वाले यूजर्स के लिए आने वाले समय में खर्च बढ़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन iPhones की कीमत करीब ₹5,000 तक बढ़ सकती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी कंपनी की आधिकारिक कीमत (MRP) में बदलाव की वजह से नहीं है, बल्कि Apple के डिस्काउंट देने के तरीके में बदलाव के कारण हो सकती है.

कीमत बढ़ने की असली वजह क्या है?

इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह “डिमांड जेनरेशन सपोर्ट” का खत्म होना बताया जा रहा है. यह एक तरह का बैकएंड सपोर्ट होता है, जो Apple अपने रिटेलर्स को देता है. इसकी मदद से दुकानदार iPhone पर अच्छा-खासा डिस्काउंट दे पाते थे, बिना असली कीमत घटाए. खासकर iPhone 15 और iPhone 16 जैसे मॉडल्स पर यह सपोर्ट काफी अहम भूमिका निभा रहा था. अगर यह सपोर्ट खत्म हो जाता है, तो रिटेलर्स के पास डिस्काउंट देने की गुंजाइश कम हो जाएगी. इससे ग्राहकों को वही फोन अब ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ सकता है.

कैशबैक ऑफर्स भी हो रहे हैं कम

सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि कैशबैक ऑफर्स में भी कटौती देखने को मिल रही है. पहले जहां iPhones पर ₹6,000 तक का कैशबैक मिल जाता था, वहीं अब यह घटकर करीब ₹1,000 तक रह गया है. इसका सीधा असर ग्राहकों की कुल बचत पर पड़ता है. जब बैकएंड डिस्काउंट और कैशबैक दोनों कम हो जाते हैं, तो फोन की असली कीमत यूजर को ज्यादा महसूस होती है. खासकर जब कोई बड़ी सेल नहीं चल रही होती, तब यह फर्क और ज्यादा नजर आता है.

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पुराने iPhones पर ज्यादा असर

इस बदलाव का असर नए iPhones के मुकाबले पुराने मॉडल्स पर ज्यादा पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर आने वाले नए मॉडल्स जैसे iPhone 17 पर इसका ज्यादा असर नहीं दिखेगा. कंपनियां आमतौर पर नए प्रोडक्ट्स के प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान देती हैं और पुराने मॉडल्स पर मिलने वाले ऑफर्स धीरे-धीरे कम कर देती हैं. अब तक पुराने iPhones इसलिए लोकप्रिय थे क्योंकि वे कम कीमत में अच्छा परफॉर्मेंस देते थे. लेकिन अगर डिस्काउंट कम हो जाते हैं, तो पुराने और नए मॉडल के बीच कीमत का अंतर कम हो सकता है. इससे नए iPhones खरीदना लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकता है.

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?

भारत में स्मार्टफोन पहले से ही महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि मेमोरी और स्टोरेज जैसे कंपोनेंट्स की कीमत बढ़ रही है. इसके बावजूद iPhones की डिमांड लगातार बनी हुई है. कई यूजर्स EMI जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करके iPhone खरीदते हैं, जिससे उन्हें एक साथ बड़ी रकम नहीं देनी पड़ती. आने वाले समय में ग्राहकों को खरीदारी का सही समय चुनना और भी जरूरी हो जाएगा. अगर आप फेस्टिव सेल या खास ऑफर्स का इंतजार करते हैं, तो कुछ हद तक बचत हो सकती है.