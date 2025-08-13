iPhone 15 पर मिल रहा ₹47,000 तक का भारी डिस्काउंट, बस पूरा करना होगा ये छोटा सा काम
iphone 15 Bumper offer: हर कोई iPhone खरीदने का प्लान बनाता है. लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण फोन खरीदने का सपना पूरा नहीं हो पाता है. हालांकि अब आपका आईफोन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. इसके लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में...

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:55 PM IST
iphone 15 Discount: आप भी दूसरों के हाथ में iPhone 15 देखकर मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं  कि अगर आपके पास भी पैसा होता, तो आप भी आईफोन 15 खरीद लेते. अब आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब आप भी आइफोन 15 को सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ शर्तें पूरी करनी  होगी.  आइए जानते हैं इसके बारे में. 

आपको बता दें कि iPhone 15 (128GB, Black) की प्राइस 79,900 रुपये है. लेकिन शॉपिंग ऐप अमेजन पर आपको यह फोन 12% की डिस्काउंट पर मिल रहा है.  छूट के बाद iPhone 15 की कीमत 61,400 रुपये है.  लेकिन इसके अलावा भी आपको अमेजन पर अतिरिक्त छूट मिल रही है. अगर आपके पास आईफोन 14 अच्छी हालत में है, तो आप इस फोन को एक्सचेंज करके 25,550 रुपये का भारी डिस्काउंट ले सकते है, जिसके बाद आपको iPhone 15 के लिए मात्र 35,850 रुपये खर्च करने होंगे.

अगर आपके पास ICICI Bank और Amazon Pay का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इस कार्ड लगभग 3,070 रुपये का अतिरिक्त छूट मिलेगा. मतलब अब आपको iPhone 15 (128 GB, Black) के लिए सिर्फ  32,780 रुपये जेब से खर्च करने पड़ेंगे. लेकिन आपको बता दें कि फोन को खरीदने से  पहले आपको सारे ऑफर को अच्छी तरह चेक करना होता है. क्योंकि शॉपिंग ऐप पर आए दिन ऑफर में बदलाव होते रहते हैं. 

यहां देखें iPhone 15 के फीचर्स, कैमरा और बैटरी

आपको बता दें कि iPhone 15 में 6.1 इंच का डिस्प्ले, 48MP का कैमरा, A16 बायोनिक चिप, टाइप C चार्जर दिया गया है. वहीं आईफोन 14 में आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है. iPhone 15 की बैटरी नॉर्मल यूज करने पर पूरे दिन चलती है. कंपनी ने iPhone 15 को 5 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है. 

;