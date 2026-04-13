iPhone 15 मिल रहा अब तक के सबसे सस्ते दाम पर! खरीदने के लिए मची धक्का-मुक्की, जानिए कैसे करें बुक

अगर आप हमेशा से iPhone खरीदने का सोच रहे थे, लेकिन बजट आड़े आ रहा था, तो अब आपके पास शानदार मौका है. iPhones को प्रीमियम डिवाइस माना जाता है क्योंकि इनमें लंबे समय तक अपडेट मिलते हैं और ये सालों बाद भी स्मूद चलते हैं. यही वजह है कि कई यूजर्स इन्हें Android फोन से ज्यादा टिकाऊ मानते हैं. अब एक ऐसा ऑफर आया है, जिसमें iPhone 15 आपको मिड-रेंज Android फोन की कीमत में मिल सकता है.

Vijay Sales Apple Days Sale में मिल रहा बड़ा डिस्काउंट

Vijay Sales की Apple Days Sale 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चल रही है. इस दौरान Apple के कई प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है. खास बात यह है कि iPhone 15 पर भी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे यह फोन अब पहले से काफी सस्ता हो गया है. जो लोग iOS ecosystem में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए यह सही समय हो सकता है.

डील का पूरा गणित: कैसे मिलेगा ₹35,000 से कम में

भारत में iPhone 15 (128GB) की कीमत आमतौर पर ₹59,900 है. लेकिन Vijay Sales इस पर ₹2,000 का सीधा डिस्काउंट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत ₹56,900 हो जाती है. इसके अलावा SBI, ICICI या Axis Bank कार्ड से पेमेंट करने पर ₹2,000 का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, जिससे कीमत घटकर ₹54,900 रह जाती है. अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो एक्सचेंज ऑफर से और बचत हो सकती है. मान लीजिए आपके पुराने फोन की कीमत ₹10,000 है, तो आपको ₹10,000 का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है. इस तरह कुल मिलाकर आप ₹20,000 तक की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं. इन सभी ऑफर्स को जोड़ने पर iPhone 15 की कीमत लगभग ₹34,900 तक आ सकती है. हालांकि, एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी.

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फीचर्स आज भी दमदार: iPhone 15 क्यों है वैल्यू फॉर मनी

भले ही iPhone 15 अब कुछ साल पुराना हो चुका है, लेकिन इसके फीचर्स आज भी काफी मजबूत हैं. इसमें Dynamic Island मिलता है, जो नोटिफिकेशन, म्यूजिक और चार्जिंग स्टेटस जैसी जानकारी को स्मार्ट तरीके से दिखाता है. इसके साथ USB Type-C पोर्ट भी दिया गया है, जो चार्जिंग को ज्यादा आसान बनाता है. फोन में A16 Bionic चिप है, जो परफॉर्मेंस के मामले में आज भी काफी पावरफुल है. चाहे आप वीडियो देखें, गेम खेलें या सोशल मीडिया चलाएं, यह फोन बिना किसी लैग के स्मूद एक्सपीरियंस देता है.

कैमरा और डिस्प्ले: अभी भी प्रीमियम एक्सपीरियंस

iPhone 15 में 48MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोटो और वीडियो क्वालिटी आज भी शानदार है और हर तरह की लाइटिंग में अच्छे रिजल्ट देती है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट है, लेकिन Apple की स्मूद एनिमेशन इसे बेहतर बना देती है. साथ ही 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे आउटडोर में भी साफ और ब्राइट बनाती है.

iPhone 16 से तुलना: क्या छोड़ रहे हैं आप?

अगर आप सोच रहे हैं कि iPhone 16 लेना बेहतर होगा, तो आपको बता दें कि दोनों फोन में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है. iPhone 16 में भी लगभग वैसा ही डिस्प्ले और कैमरा सेटअप मिलता है. बैटरी परफॉर्मेंस में भी खास अंतर नहीं है. इसलिए अगर आपका बजट कम है और आप iPhone का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो iPhone 15 अभी भी एक स्मार्ट चॉइस है.