इतना सस्ता iPhone पहले कभी नहीं! Amazon पर ₹50,000 से कम में मिल रहा iPhone 15

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 20, 2025, 05:14 PM IST
अगर आप iPhone खरीदने का सपना देख रहे थे, तो ये मौका आपके लिए खास है. इस दिवाली Amazon ने iPhone 15 पर बड़ी छूट दी है. फोन की कीमत अब लगभग ₹49,999 हो गई है, जो इसके लॉन्च प्राइस ₹79,000 से काफी कम है. यानी अब तक का सबसे किफायती iPhone भारत में उपलब्ध है. जो यूजर ₹50,000 के अंदर Apple इकोसिस्टम में एंट्री करना चाहते थे, उनके लिए यह डील बिल्कुल परफेक्ट है.

क्यों iPhone 15 लेना फायदेमंद हो सकता है?

1. फ्लैगशिप परफॉर्मेंस वाला चिपसेट
iPhone 15 में Apple का A16 Bionic चिपसेट मिलता है, जो पहले iPhone 14 Pro में भी दिया गया था. यह गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो क्लिक करने और मल्टीटास्किंग के लिए स्मूद परफॉर्मेंस देता है.

2. बेहतरीन कैमरा और फीचर्स
फोन में 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, साथ ही Dynamic Island डिस्प्ले, USB-C पोर्ट और लंबे समय तक iOS अपडेट का सपोर्ट भी मिलता है. ₹50,000 के अंदर ये फीचर्स कंटेंट क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों के लिए शानदार हैं.

क्यों न लें iPhone 15?

1. अब iPhone 17 आ गया है!
Apple का नया iPhone 17 सीरीज लॉन्च हो चुका है, जिसमें एडवांस्ड AI फीचर्स, बेहतर बैटरी और अपग्रेडेड डिस्प्ले दिए गए हैं. यानी iPhone 15 अब थोड़ा पुराना हो गया है.

2. Apple Intelligence का सपोर्ट नहीं मिलेगा
क्योंकि iPhone 15 पुराना मॉडल है और इसमें A16 चिप है, इसलिए इसमें Apple के नए AI टूल्स- जैसे स्मार्ट Siri और ऑन-डिवाइस जनरेटिव फीचर्स- नहीं मिलेंगे.

3. कम फ्यूचर प्रूफिंग
हालांकि Apple अपने फोन्स को सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, लेकिन iPhone 16 और iPhone 17 सीरीज की तुलना में iPhone 15 के फीचर्स अब आउटडेटेड लगने लगे हैं.

क्या ये डील वाकई में वर्थ है?
अगर आप कुछ AI फीचर्स के साथ समझौता कर सकते हैं और एक फ्लैगशिप iPhone कम बजट में चाहते हैं, तो iPhone 15 ₹50,000 के अंदर एक शानदार डील है- इसे steal deal कहना गलत नहीं होगा. लेकिन अगर आप अगले 4–5 साल के लिए फ्यूचर-रेडी फोन चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप iPhone 16 या iPhone 17 सीरीज की ओर जाएं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

iPhone 15

