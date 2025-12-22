TATA ने मचा डाला कोहराम! थोक के भाव में बेच रहा iPhone 15, धक्का-मुक्की करके खरीद रहे लोग

Croma ने अपनी Cromtastic December Sale शुरू कर दी है. यह सेल 15 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक चलेगी और देशभर के Croma स्टोर्स पर उपलब्ध है. इस फेस्टिव सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर खास छूट दी जा रही है. Apple iPhone 15 इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर सामने आया है, क्योंकि इसकी कीमत में भारी कटौती देखने को मिल रही है. हालांकि, ऑफलाइन स्टोर्स और ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलने वाले ऑफर्स में थोड़ा फर्क हो सकता है.

iPhone 15 की कीमत ₹36,490 कैसे हो रही है

Croma Cromtastic Sale के तहत iPhone 15 की प्रभावी कीमत ₹36,490 तक आ गई है. स्टोर में iPhone 15 की लिस्टेड कीमत ₹56,490 रखी गई है. इसके ऊपर चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ₹2,000 का कैशबैक मिल रहा है. इसके अलावा, ग्राहक एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं. पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर ₹14,000 तक की वैल्यू और ₹4,000 तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर iPhone 15 की अंतिम कीमत काफी नीचे आ जाती है, जो इसे एक बेहद आकर्षक डील बनाती है.

2025 में भी iPhone 15 क्यों है अच्छा विकल्प

भले ही iPhone 15 अब Apple का लेटेस्ट मॉडल न हो, लेकिन 2025 में भी यह एक मजबूत प्रीमियम स्मार्टफोन बना हुआ है. जो यूजर्स Apple Intelligence, Action Button या Camera Control जैसे नए फीचर्स की जरूरत महसूस नहीं करते, उनके लिए iPhone 15 एक परफेक्ट विकल्प है. इसमें वही भरोसेमंद iOS एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके लिए Apple जाना जाता है. फोन में Dynamic Island, लगभग वही डिस्प्ले साइज और ऐसा कैमरा सेटअप मिलता है, जो नए iPhone 16 के काफी करीब है.

कैमरा और वीडियो में अब भी दम

iPhone 15 में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है. हालांकि इसमें नए Photographic Styles नहीं मिलते, लेकिन फोटो क्वालिटी आज भी काफी शानदार है. फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को 60fps तक सपोर्ट करता है. यही वजह है कि यह फोन सोशल मीडिया यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक अच्छा विकल्प बना हुआ है.

डिजाइन और परफॉर्मेंस का भरोसा

iPhone 15 का डिजाइन भी इसकी बड़ी खासियत है. यह Blue, Green, Pink, Yellow और Black जैसे सॉफ्ट पेस्टल कलर्स में उपलब्ध है, जो फोन को एक एलिगेंट और प्रीमियम लुक देते हैं. परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Apple का A16 Bionic चिप दिया गया है. यह प्रोसेसर आज भी डेली यूज, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए पूरी तरह सक्षम है. आम यूजर्स को परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी.

कम कीमत में प्रीमियम iPhone

Croma की Cromtastic December Sale में कीमत कम होने के बाद iPhone 15 उन लोगों के लिए बेहतरीन डील बन गया है, जो बिना ज्यादा खर्च किए प्रीमियम Apple स्मार्टफोन लेना चाहते हैं. भरोसेमंद परफॉर्मेंस, शानदार कैमरा और iOS एक्सपीरियंस के साथ यह फोन इस समय एक मजबूत वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन साबित हो रहा है.