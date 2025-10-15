Advertisement
धड़ाम से गिरी iPhone 15 की कीमत! 20,000 से ज्यादा की सीधी बचत, यहां मिल रही तगड़ी डील

iPhone 15 Price Drop: आईफोन लवर्स के लिए फोन खरीदने का यह सबसे शानदार मौका है. Amazon पर iPhone 15 का रियल प्राइस 69,900 रुपये है, लेकिन भारी छूट के चलते अभी यह 50,000 रुपये से भी कम में मिल रहा है. Dynamic Island और दमदार कैमरा वाला यह फोन इतनी बड़ी छूट पर फिर नहीं मिलेगा. 

 

Oct 15, 2025, 11:54 AM IST
धड़ाम से गिरी iPhone 15 की कीमत! 20,000 से ज्यादा की सीधी बचत, यहां मिल रही तगड़ी डील

iPhone 15 Price Cut On Amazon: अगर आप नया iPhone लेने या पुराने से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो देरी किस बात की. Amazon India पर iPhone 15 पर बंपर छूट मिल रही है. आईफोन 15 की असली कीमत 69,900 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट और बैंक ऑफर के बाद यह 50,000 रुपये से भी कम में आपका हो सकता है. इसमें Dynamic Island, दमदार चिपसेट और अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है. कम बजट में iPhone खरीदने का यह शानदार मौका है. 

यह भी पढ़ें: Arattai पर जुड़ जाए ये फीचर तो 100% निकलेगा Mark Zuckerberg के माथे से पसीना! 

iPhone 15 पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

iPhone 15 खरीदने का यह गोल्डन चांस हाथ से न जाने दें. Amazon पर 128GB, ब्लैक मॉडल सिर्फ 47,999 में उपलब्ध है. यानी आपको सीधे 21,901 रुपये का धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है. अगर ग्राहक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से इस फोन को EMI पर खरीदते हैं, तो 750 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इसके बाद इसकी कीमत केवल 47,249 रह जाएगी. 

इसके अलावा आप सिर्फ 2,327 प्रति माह की नो-कॉस्ट EMI पर भी iPhone 15 को खरीद सकते हैं. आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज में देकर 44,200 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं. बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू फोन के ब्रांड, मॉडल और करंट कंडीशन पर डिपेंड करती है.

iPhone 15 के फीचर्स
iPhone 15 में 6.1-इंच की Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहतरीन रंग और 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देती है. इसका रिफ्रेश रेट 60Hz है. आईफोन 15 में स्पीड के लिए Apple का A16 Bionic चिप दिया गया है. ये चिप iPhone 14 में भी यूज किया गया था. 

यह भी पढ़ें: Something Powerful is Coming! iPhone 17 के बाद Apple ने जारी किया नया टीजर, फैंस बोले– ये तो M5 MacBook है

फोटोग्राफी के लिए 48MP का मेन कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है. सेल्फी के लिए फ्रंट में 12MP का कैमरा शामिल है. iPhone 15 में Dynamic Island जैसा प्रीमियम फीचर, पानी और धूल से बचाने के लिए IP68 रेटिंग भी मिलती है. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान

iPhone 15iPhone 15 Price Drop

