सेल खत्म होने के बावजूद iPhone 16 पर मिला बंपर डिस्काउंट, सिर्फ इतनी कीमत अब भी फोन खरीदने का मौका

Iphone 16 Apple Offer Price: बेशक दिवाली सेल खत्म हो चुकी है. इस दौरान लोगों ने काफी सस्ते में कई गैजेट्स खरीदे. लेकिन अगर आपसे इस सेल में iPhone 16 खरीदने का मौका छूट गया है तो अब भी आपको शानदार डील का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:31 PM IST
Amazon Great Indian Festival Sale में कई बड़े ब्रांड्स पर जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाने का मौका मिला. इस दिवाली सेल के दौरान सबसे अच्छी डील्स स्मार्ट्फोन पर देखने को मिली. हालांकि, अब ये डील्स खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अब भी बंपर छूट का फायदा उठाया जा रहा है. जी हां, इस वक्त भी कस्टमर्स स्मार्टफोन्स समेत कई गैजेट्स पर अच्छी डील्स ले रहे हैं. खासतौर पर पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 पर शानदार ऑफर मिल रहे हैं. अगर आप भी इस फोन को खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो मौका अभी छूटा नहीं है.

13,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट
Apple ने पिछले साल की अपने iPhone 16 को 79,900 रुपये में लॉन्च किया था. हालांकि, इस समय यह स्मार्टफोन अमेजन पर 66,900 रुपये में लिस्टेड किया गया है. यानी सीधे 13,000 रुपये का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट भी लिया जा सकता है.

एडिशनल डिस्काउंट का भी मिलेगा फायदा
दरअसल, खरीदारी के लिए अगर HDFC बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड या EMI ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो इस पर भी आप 5,750 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं. इस बंपर डिस्काउंट के बाद 128GB वाले iPhone 16 की कीमत लगभग 61,150 रुपये पहुंच जाएगी. इस बेस्ट डील के साथ अब भी iPhone 16 खरीद सकते हैं.

iPhone 16 के फीचर्स
डिस्प्ले- iPhone 16 में आपको एक शानदार 6.1 इंच का OLED स्क्रीन मिलती है, जो देखने के अनुभव को और बेहतर बनाता है. इसकी ब्राइटनेस इतनी है कि तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. फोन में स्मूद परफॉर्मेंस के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है और स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इसमें मजबूत ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है. इसके अलावा, इसमें हाई क्वालिटी विजुअल्स के लिए HDR और कलर बैलेंस के लिए ट्रू टोन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है.

Apple फैंस के लिए खुशखबरी! लॉन्च के तुरंत बाद MacBook Pro और iPad Pro पर बंपर डील्स

प्रोसेसर- iPhone 16 में स्मार्ट प्रोसेसर लगाया गया है. यह 3nm तकनीक पर बना A18 बायोनिक चिप है, जो फोन को न सिर्फ फास्ट बनाता है, बल्कि बैटरी की खपत भी कम करता है. इसमें Apple का नया AI सिस्टम भी है, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों, जैसे लिखने, मैनेज करने और काम को आसान बनाने में मदद करता है. कंपनी का दावा है कि यह फोन लगातार 22 घंटे तक वीडियो चलाने में सक्षम है और इसमें वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है.

फोन की बैटरी को चुपचाप खत्म कर रहा है यह एक्सेसरी! 90% यूजर्स आज भी हैं अंजान

कैमरा- iPhone 16 में फोटोग्राफी के लिए दमदार सेटअप दिया गया है. इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जो 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है. इसके अलावा, एक और 12 मेगापिक्सल का लेंस है जो पोर्ट्रेट और वाइड शॉट्स के लिए काम आता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो 4K क्वालिटी में डॉल्बी विजन HDR वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

