सिर्फ ₹40,000 में खरीद लाएं iPhone 16! खरीदने के लिए यहां लग गया तांता, आज ही करा डालें बुक

Flipkart की Buy Buy 2025 सेल अब खत्म होने के बिल्कुल करीब है, और यह उन लोगों के लिए शानदार मौका है जो iPhone 16 खरीदने की सोच रहे हैं. इस सेल में फ्लैट डिस्काउंट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस- तीनों को मिलाकर आप iPhone 16 को लगभग ₹40,000 में खरीद सकते हैं. iPhone 16 पिछले साल लॉन्च हुआ था और आज भी यह Apple के लेटेस्ट लाइनअप में एक मजबूत और पावरफुल स्मार्टफोन माना जाता है. Flipkart इस पर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर दे रहा है, जिसकी वजह से इसकी प्रभावी कीमत बहुत कम हो जाती है.

iPhone 16 का डिस्प्ले: ब्राइट, शार्प और स्मूद

iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR10 सपोर्ट के साथ आता है. आउटडोर में यह डिस्प्ले 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक जा सकता है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन आसानी से दिखाई देती है. इसके अलावा, डिस्प्ले में 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है. Oleophobic coating होने से स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट के निशान कम पड़ते हैं. फोन का कॉम्पैक्ट साइज कई यूजर्स को बहुत पसंद आता है, हालांकि बड़े डिस्प्ले पसंद करने वालों के लिए यह थोड़ा छोटा महसूस हो सकता है.

iPhone 16 का प्रोसेसर: A16 Bionic की दमदार परफॉर्मेंस

यह स्मार्टफोन Apple के A16 Bionic चिपसेट पर चलता है, जो TSMC की एडवांस्ड 3nm तकनीक पर बना है. यह प्रोसेसर 6-कोर CPU के साथ आता है जिसमें 2 हाई-परफॉर्मेंस कोर और 4 हाई-एफिशिएंसी कोर शामिल हैं. iPhone 16 में 8GB RAM मिलती है, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और प्रोफेशनल यूज में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है. स्टोरेज के लिए 128GB और 256GB के विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे यूजर अपनी जरूरत के अनुसार वेरिएंट चुन सकते हैं.

iPhone 16 कैमरा: ड्यूल सिस्टम में बड़ा अपग्रेड

iPhone 16 का कैमरा सेटअप दो सेंसर पर आधारित है- 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर. फ्रंट में भी 12MP का कैमरा दिया गया है जो फोटो और वीडियो दोनों में शानदार रिजल्ट देता है. अल्ट्रावाइड सेंसर 2x और 5x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देता है, जिससे डिटेल्ड और क्लियर फोटो मिलती हैं. कैमरा क्वालिटी के मामले में iPhone 16 अपनी कीमत में मार्केट के कई फोन को टक्कर देता है.

क्यों यह डील मिस नहीं करनी चाहिए?

iPhone 16 इस प्राइस पर बेहद किफायती सौदा है क्योंकि आपको प्रीमियम डिस्प्ले, पावरफुल चिपसेट, शानदार कैमरा और Apple के कई OS अपडेट भविष्य में मिलने वाले हैं. Flipkart की Buy Buy 2025 सेल में यह फोन बहुत तेजी से बिक्री में है, इसलिए इसे खरीदने का यह बेहतरीन समय है. Apple अपने आधिकारिक ऐप पर भी इसी मॉडल पर अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए ग्राहक Flipkart या Apple- दोनों में से कहीं से भी खरीद सकते हैं.

Apple की ओर से iPhone 16 पर छूट

Apple ने भी iPhone 16 के बेस मॉडल (8GB RAM + 128GB स्टोरेज) की कीमत घटा दी है. इस समय Apple Store पर यह फोन ₹79,900 की शुरुआती कीमत की जगह पर सिर्फ ₹69,900 में उपलब्ध है. यानी फ्लैट ₹10,000 की छूट. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस मिलाकर इस फोन की कीमत लगभग ₹40,000 तक आ जाती है. कुछ ऑफर में Apple ₹8,501 का अतिरिक्त फ्लैट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI विकल्प भी दे रहा है.