दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना iPhone 16, Samsung के इस फोन की भी हो रही खूब बिक्री
दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना iPhone 16, Samsung के इस फोन की भी हो रही खूब बिक्री

iPhone 16 Worldwide Sales: फेस्टिवल सीजन आते ही स्मार्टफोन मार्केट की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है. इस दौरान बड़ी कंपनियां अपने आकर्षक ऑफर्स ला रही हैं. इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार Apple का iPhone 16 दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है, वहीं एंड्रॉयड यूजर्स के बीच Samsung के एक मिड रेंज फोन का जलवा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 14, 2025, 03:50 PM IST
दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना iPhone 16, Samsung के इस फोन की भी हो रही खूब बिक्री

iPhone 16 Worldwide Sales: आज के समय में हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है. जिससे स्मार्टफोन की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है. फेस्टिवल सीजन को लेकर एक बार फिर ई-कॉमर्स कंपनियां बड़े-बड़े ऑफर्स लाने जा रही हैं. यही कारण है कि फेस्टिव सीजन स्मार्टफोन खरीदारों के लिए खास बन गया है. इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है. जिसके अनुसार एक बार फिर Apple का नया iPhone नंबर 1 बनकर सामने आया है, वहीं एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सैमसंग का 5G फोन भी खूब पसंद किया जा रहा है. दोनों ही ब्रांड्स ने अपने शानदार ऑफर्स और आकर्षक फीचर्स से कस्टमर का ध्यान खींचा है.

काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच iPhone 16 दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा. वहीं इस लिस्ट में दूसरा नंबर iPhone 16 Pro Max का आता है और तीसरे नंबर पर iPhone 16 Pro है. बात करें ऐंड्रॉयड डिवाइसेज की तो इसमें पहले नंबर पर सैमसंग का दबदबा है. रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2025 से जून 2025 की तिमाही में Samsung Galaxy A16 5G सबसे ज्यादा बिकने वाला ऐंड्रॉयड फोन है. यह फोन बजट सेगमेंट में शानदार फीचर ऑफर करने की वजह से यूजर्स काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

सैमसंग का ये फोन इस लिस्ट में शामिल
काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट में 5वें नंबर पर सैमसंग गैलेक्सी A06 4G रहा. और 6वें नंबर पर ऐपल का iPhone 16e है. यह फोन प्रीमियम फीचर जैसे अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और MagSafe के साथ नहीं आता, लेकिन इसमें कंपनी A18 चिपसेट दे रही है. इस चिपसेट के ही कारण यह फोन कॉस्ट-सेंसिटिव मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखा हुआ है.

इस ऐंड्रॉयड फोन ने भी बनाई लिस्ट में जगह
हाई-एंड एंड्रॉयड फोन की बात की जाए तो इस लिस्ट में टॉप 10 की रैंकिंग में सिर्फ सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा ही शामिल हो सका. लेकिन इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली एंट्री एक बजट फोन की रही, जो है शाओमी का रेडमी 14C 4G है. यह फोन दुनियाभर में सेल के मामले में दसवें नंबर पर है. इसकी सफलता का मुख्य कारण लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में इसकी सबसे ज्यादा बिक्री है. इस तरह इस लिस्ट में सैमसंग और ऐपल के अलावा शामिल होने वाला यह अकेला ब्रांड बन गया.

ये भी पढ़ेंः त्यौहारों के सीजन में करने जा रहे हैं फोन की खरीददारी? भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना पछताएंगे! 

 

सैमसंग और शाओमी के बीच कड़ी टक्कर
हाल के आंकड़े बताते हैं कि मार्केट में स्थिति काफी हद तक बंटी हुई है. प्रीमियम कैटेगरी में ऐपल का दबदबा बरकरार है तो वहीं एंट्री-लेवल और मिड-रेंज सेगमेंट में सैमसंग और शाओमी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. जहां ऐपल की पकड़ मजबूत बनी हुई है, वहीं सैमसंग अपने किफायती प्राइस और आकर्षक फीचर्स के जरिए बाजार में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ेंः Amazon का धमाका: 14, 000 से भी कम कीमत में Samsung Smart TV,  LG के धांसू मॉडल के प्राइज देख नहीं होगा यकीन

 

;