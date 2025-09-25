औंधे मुंह गिरी iPhone 16 की कीमत, खरीदारों की लगी लंबी लाइन! जानें कहां मची लूट

Flipkart Sale Offers On iPhone 16: फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 23 सितंबर से लाइव हो चुकी है. सेल के दौरान iPhone पर भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं. अगर आप भी इस सेल के चलते नया आईफोन खरीदने या पुराने से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. बता दें कि iPhone 16 की कीमत में भारी गिरावट के साथ बेहतरीन बैंक ऑफर्स का लाभ मिल रहा है. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर्स में फोन का दाम और भी कम हो सकता है. चलिए जानते हैं इन डील्स के बारे में...

iPhone 16 की कीमत और ऑफर्स

Flipkart बिग बिलयन सेल में iPhone 16 सिर्फ 51,999 रुपये में उपलब्ध है. वहीं, यही फोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस पर 69,999 रुपये में मिल रहा है. Apple ने आईफोन 16 को सितंबर 2024 में 79,900 रुपये में लॉन्च किया था. यानी यह अब 27,901 रुपये की छूट पर मिल रहा है. सेल के चलते ग्राहकों को बैंक ऑफर्स में Axis Bank और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर तगड़ी छूट दी जा रही है. जिसके बाद डिवाइस का प्राइस और कम हो जाएगा. साथ ही एक्सचेंज ऑफर में पुराना फोन देने पर अतिरिक्त बचत का मौका मिलेगा.

iPhone 16 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

iPhone 16 में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OlED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें रेजोल्यूशन 1179x2556p और 2000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस मिलता है. फोन ऑक्टा कॉर Apple A18 प्रोसेसर से लैस है. आईफोन 16 iOS 18 ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करता है.

iPhone 16 कनेक्टिविटी और कैमरा सेटअप

iPhone 16 में कनेक्टिविटी के लिए 5G,4G LITE, Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाइप सी पोर्ट और जीपीएस मिलता है. फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो रियर में f/1.6 अपर्चर के साथ 48MP का वाइड एंगल कैमरा, f/1.6 अपर्चर के साथ 12MP 2x टेलीफोटो कैमरा और f/2.2 अपर्चर के साथ 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए iPhone 16 में f/1.9 अपर्चर के साथ 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है

आईफोन 16 का डाइमेंशन

iPhone 16 के डाइमेंशन की डिटेल्स बताएं तो इसकी लंबाई 147.6mm, चौड़ाई 71.6mm और मोटाई 7.8mm है. साथ ही फोन का वजन 170 ग्राम है. आईफोन 16 में धूल और पानी से बचाव करने के लिए IP68 रेटिंग दी गई है.