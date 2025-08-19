iPhone 16 लें या 17 का करें इंतजार? जानिए कौन सा ऑप्शन देगा आपको पैसा वसूल डील

iPhone 16 or iPhone 17: इस समय iPhone 16 पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो लोगों के लिए सबसे बेहतरीन डील हो सकती है, पर सिंतबर के महींने में आई फोन 16 भी लॉन्च होने वाला है इसी कारण से लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें से कौन सा फोन खरीदना फायदेमंद साबित होगा..
- iPhone 16 or iPhone 17: भारत में आई फोन 16 का क्रेज बहुत अधिक है जिसे खरीदने के लिए लोग हमेशा अच्छे ऑफर की तलाश में रहते हैं फिलहाल कई ऑनलाइन ऐप्स हैं जो इस फोन पर कमाल के डिस्काउंट दे रही है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, जिसके कारण लोग इस फोन को खरदना भी चाहते हैं पर साथ ही एप्पल कंपनी अपनी सीरीज के नए फोन को भी लॉन्च करने वाली है जिसका नाम आईफोन 17 है जिसमें नया डिजाइन और नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आई फोन 16 को खरीदा जाय या फिर आई फोन के अगले मॉडल आई फोन 17 का इंतजार करें.
- आज हम आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए या आपके लिए कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा उसके बारे में बताएंगे.
- iPhone 16 को लेना सही?
iPhone 16 की बात करें तो इसपर फिलहाल बड़े डिस्काउंट चल रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए बेस्ट है, जो इस समय आई फोन का सबसे नया मॉडल लेना चाहते हैं, तो आप ये फोन ले सकते हैं, लेकिन आई फोन 17 का दाम आई फोन 16 से काफी अधिक होने की उम्मीद लगाई जा रही है, इसीलिए अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आपके लिए आई फोन 16 बेस्ट फोन हो सकता है. क्योंकि इसमें कम दाम में जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलते हैं.
- बेहतरीन डिस्काउंट
iPhone 16 के डिस्काउंट की बात करें तो फिलहाल ₹31,000 तक की छूट मिल रही है, जो कम दाम में ज्यादा फीचर्स देने का काम करती है इसमें A18 चिपसेट मिलता है जो जबरदस्त परफॉरमेंस देने का काम करता है, साथ ही ये Apple Intelligence फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, और कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP का डुअल-कैमरा सेटअप मिलता है साथ ही इसमें 6.1 इंच का सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले और 8GB RAM मिलता है जो इसे बेहतरीन बनाता है.
- iPhone 17 का इंतजार करना है सही?
अगर आप नए फीचर्स को पाना चाहते हैं तो आप कुछ समय और इंतजार कर सकते हैं क्योंकि इस फोन का इंतजार करना आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे इसका डिजाइन और हल्का हो सकता है, और साथ ही इसमें 120Hz का प्रोमोशन डिस्प्ले मिल सकता है, और कैमरे की बात करें तो इसमें 24MP का नया फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिल सकता है, Pro मॉडल में 48MP का अल्ट्रा-वाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी आ सकता है.
