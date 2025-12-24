iPhone 16 Croma Sale: सिर्फ ₹40,990 में खरीदें आईफोन 16! इस ट्रिक से बचेंगे पूरे 29 हजार रुपये

दिसंबर का महीना अक्सर नई शुरुआत का एहसास कराता है. घर को व्यवस्थित करना हो, पुराने काम निपटाने हों या फिर ऐसा नया स्मार्टफोन लेना हो जो दिन के बीच में बैटरी के लिए समझौता न करे- यह समय अपग्रेड का होता है. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए Croma ने अपनी Cromtastic December Sale शुरू की है. यह सेल उन लोगों के लिए है जो साल खत्म होने से पहले सोच-समझकर एक अच्छा अपग्रेड करना चाहते हैं.

कब तक चल रही है Cromtastic December Sale

Croma की यह खास सेल 15 दिसंबर से 4 जनवरी तक चल रही है और यह भारत भर के सभी Croma स्टोर्स पर उपलब्ध है. इस दौरान स्मार्टफोन से लेकर होम अप्लायंसेज तक कई कैटेगरी में ऑफर्स दिए जा रहे हैं. Apple iPhone लेने की सोच रहे ग्राहकों के लिए यह सेल खास तौर पर आकर्षक है, क्योंकि इसमें iPhone 16 पर एक दमदार डील मिल रही है.

iPhone 16 की कीमत कैसे पहुंची ₹40,990 तक

आमतौर पर iPhone 16 की MRP ₹69,900 है, जो कई लोगों के लिए बड़ा निवेश हो सकता है. लेकिन Cromtastic December Sale में Croma ने कई तरह की बचत को एक साथ जोड़ दिया है. इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट, बैंक कैशबैक और पुराने फोन के बदले मिलने वाला एक्सचेंज वैल्यू शामिल है. इसके साथ ही एक्सचेंज पर अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है. इन सभी फायदों को जोड़ने पर iPhone 16 की शुरुआती प्रभावी कीमत ₹40,990 तक आ जाती है, बशर्ते आप योग्य बैंक ऑफर और सही एक्सचेंज डिवाइस का इस्तेमाल करें.

EMI ऑप्शन से और आसान हुई खरीदारी

जो ग्राहक एक साथ पूरी रकम नहीं देना चाहते, उनके लिए EMI का ऑप्शन भी मौजूद है. इस ऑफर के तहत iPhone 16 की EMI ₹1,833 से शुरू हो जाती है. इससे साल के अंत में जेब पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और अपग्रेड करना ज्यादा व्यावहारिक लगता है. खासकर उन लोगों के लिए, जिनके लिए बजट प्लानिंग जरूरी है, यह ऑप्शन काफी काम का साबित हो सकता है.

क्यों यह डील बिल्कुल सही समय पर आई है

Cromtastic December Sale को 2025 की आखिरी बड़ी सेल के तौर पर पेश किया गया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. आमतौर पर फेस्टिव सीजन के बाद Apple प्रोडक्ट्स पर इस तरह के स्टैक्ड डिस्काउंट कम ही देखने को मिलते हैं. जो लोग दिवाली या अन्य त्योहारों पर खरीदारी नहीं कर पाए थे, उनके लिए यह एक सोच-समझकर लिया गया दूसरा मौका है.

नए साल की सोच के साथ फिट बैठता है iPhone 16

इस समय ज्यादातर लोग बेवजह की खरीदारी से बचकर ऐसे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, जो लंबे समय तक साथ निभाएं. iPhone 16 एक ऐसा स्मार्टफोन है, जो आने वाले कई iOS अपडेट्स को आराम से संभाल सकता है. इसलिए यह सिर्फ एक नया फोन नहीं, बल्कि 2026 के लिए एक भरोसेमंद टेक अपग्रेड भी है.

किन शर्तों का रखना होगा ध्यान

हर बड़े ऑफर की तरह इसमें भी कुछ शर्तें लागू होती हैं. बैंक कैशबैक और इंस्टेंट डिस्काउंट केवल चुनिंदा बैंकों या फाइनेंस पार्टनर्स पर निर्भर करते हैं. एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन की स्थिति और मॉडल के हिसाब से तय होती है. EMI पर खरीदारी करने की स्थिति में कैशबैक की राशि कम हो सकती है या लागू न भी हो.

क्या यह साल की सबसे बेहतर डील है

यह ऑफर फिलहाल सभी Croma स्टोर्स पर उपलब्ध है, लेकिन साल के अंत की भीड़ में स्टॉक तेजी से बदल सकता है. अगर आप 2026 की शुरुआत कम समझौतों और एक बेहतर स्मार्टफोन के साथ करना चाहते हैं, तो iPhone 16 पर यह डील इस साल की सबसे साफ और मजबूत पेशकश मानी जा सकती है.