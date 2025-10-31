Advertisement
iPhone 16 की कीमत में गिरावट! ₹23,000 से ज्यादा की बंपर छूट, अमेजन-फ्लिपकार्ट नहीं यहां मची है लूट

iPhone 16 Price Drop: अगर आप iPhone खरीदने की सोच रहे हैं और कीमत कम होने का इंतजार कर रहे थे, तो ये मौका हाथ से ना जाने दें. iPhone 16 पर 23,000 रुपये से भी ज्यादा की भारी छूट मिल रही है. डील खत्म होने से पहले इस ऑफर का फायदा उठाएं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:39 PM IST
iPhone 16 की कीमत में गिरावट! ₹23,000 से ज्यादा की बंपर छूट, अमेजन-फ्लिपकार्ट नहीं यहां मची है लूट

iPhone 16 Huge Discount: आईफोन लवर्स के लिए खुशखबरी है. अगर आप लंबे समय से एक प्रीमियम iPhone खरीदने जा रहे हैं, तो यह डील आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 मॉडल पर इस समय ₹23,000 से ज्यादा की भारी डिस्काउंट मिल रहा है. यह आपके लिए अपने पुराने फोन को अपग्रेड करने या किसी करीबी को शानदार गिफ्ट देने का बेहतरीन मौका है.

यह भी पढ़ें: कुछ बड़ा होने वाला है! दूसरी बार भारत आ रहे Microsoft के CEO सत्या नडेला, AI सेक्टर में मची हलचल

iPhone 16 पर ₹23,000 की छूट  

यह तगड़ी डील फिहाल विजय सेल्स  पर मिल रही है. iPhone 16 को ₹79,900 की जगह अब सीधे ₹13,000 से ज्यादा के डिस्काउंट के साथ ₹66,490 में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा ग्राहक IDFC First Bank के क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन करने पर ₹10,000 तक की एक्सट्रा छूट पा सकते हैं. 

इन दोनों ऑफर्स को मिलाकर आईफोन 16 पर आपको कुल ₹23,410 की जबरदस्त बचत हो सकती है. साथ ही पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर आप अतिरिक्त बोनस का फायदा भी उठा सकते हैं.

iPhone 16 के प्रीमियम फीचर्स
Apple ने इस फोन को पिछले साल सितंबर में ₹79,900 की कीमत के साथ लॉन्च किया था. यह डिवाइस अपनी दमदार परफॉर्मेन्स और प्रीमियम फीचर्स के लिए जाना जाता है. इसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेंट को सपोर्ट करता है. फोन में 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है. इस फोन में एप्पल का पावरफुल A18 प्रोसेसर शामिल है. ये प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और Apple Intelligence फीचर्स को आसानी से हैंडल करता है. फ्यूचर के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए भी कंपेटिबल है.

यह भी पढ़ें: पिन डालने का झंझट खत्म...चेहरा दिखाते ही हो जाएगा UPI! Samsung बदल डालेगा पेमेंट करने का तरीका

आईफोन 16 का कैमरा और बैटरी 

फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 48MP का फ्यूजन कैमरा और 12MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए फ्रंट में 12MP का कैमरा मिलता है. बैटरी के मामले में Apple का दावा है कि आईफोन 16 फुल चार्जिंग पर 22 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

