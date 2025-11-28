बंपर छूट...iPhone 16 की कीमत हुई ₹40,000 से भी कम, खरीदने वालों की लगी लाइन! जानें कहां चल रही है डील

iPhone 16 Price Drop: अगर आप भी iPhone लेने की सोच रहे हैं और कम बजट के कारण पीछे हट जा रहे हैं तो यह खबर आफके लिए खास है. विंटर सीजन में ब्लैक फ्राइडे सेल नया फोन लेने वाले लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी छूट मि लरही है, जिसके बाद इसकी कीमत ₹40,000 से भी कम हो गई है. अगर आप भी लंबे समय से iPhone लेने के लिए ऑफर्स का इंतजार कर रहे थे तो यह डील आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कि कहां मिल रहा है ये ऑफर और कैसे आप इस फोन को इतनी कम कीमत में आप अपना बना सकते हैं.



अगर आप भी नया iPhone खरीदने या अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं तो Croma की Black Friday Sale आपके लिए एक शानदार मौका है. इस सेल में आप iPhone 16 को मात्र 39,990 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीद सकते हैं.

iPhone 16 फिलहाल Croma की वेबसाइट पर 66,490 रुपये में मिल रहा है. यह खुद ही लॉन्च प्राइस 79,900 रुपये से 13,410 रुपये का सीधा डिस्काउंट पर मिल रहा है. इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर 1,500 रुपये तक का कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. बैंक ऑफर के रूप में 3,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिल सकता है जिससे कीमत और कम हो जाती है.

वहीं अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो आपको अतिरिक्त 6,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है. Croma पर पुराना फोन किस मॉडल का है और उसकी हालत कैसी है इसके आधार पर एक्सचेंज वैल्यू 16,000 रुपये तक पहुंच मिल सकती है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर देखें तो iPhone 16 की इफेक्टिव कीमत करीब 39,990 रुपये हो ही हो जाती है जो iPhone खरीदने वालों के लिए काफी शानदार डील साबित हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस फोन के फीचर्स जान लीजिए

iPhone 16 में आपको शानदार 6.1 इंच का OLED स्क्रीन मिल जाता है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है. इस फोन की ब्राइटेनस इतनी है कि तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. फोन में स्मूद परफॉर्मेंस के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है और स्क्रीन की सेफ्टी के लिए इसमें मजबूत ग्लास प्रोटेक्शन भी है. इस फोन में स्मार्ट प्रोसेसर लगाया गया है. यह 3nm तकनीक पर बना A18 बायोनिक चिप है, जो फोन को न सिर्फ फास्ट बनाता है, बल्कि बैटरी यूज को भी कम करता है. इसमें Apple का नया AI सिस्टम भी है, जो आपके डेली कामों जैसे लिखने, मैनेज करने और काम को आसान बनाने में मदद करता है. कंपनी का दावा है कि यह फोन लगातार 22 घंटे तक वीडियो चलाने में सक्षम है और इसमें वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है.

ये भी पढ़ेंः Black Friday Sale में फ्रिज पर बम्पर छूट! ₹12,000 से भी ज्यादा गिर गई कीमत

बात करें इस फोन मे मिलने वाले कैमरे की तो iPhone 16 में फोटोग्राफी के लिए दमदार सेटअप दिया गया है. इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जो 2x ऑप्टिकल जूम पॉवर के साथ आता है. साथ ही एक और 12 मेगापिक्सल का लेंस है जो पोर्ट्रेट और वाइड शॉट्स के लिए काम करता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इस फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः Abhijay Arora: 90 लाख की नौकरी छोड़ी, Harvard से MBA किया; 400 रिजेक्शन झेले...