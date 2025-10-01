iPhone 16 को इस दाम पर खरीदने का गोल्डन चांस! 2 अक्टूबर के बाद पछताएंगे, कहीं चूक न जाए मौका

Flipkart Sale Discounts On iPhone 16: फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल की लास्ट डेट कंपनी ने रिलीज कर दी है. बता दें कि ये सेल 2 अक्टूबर को खत्म होने वाली है. सेल में तगड़ी छूट पर आईफोन खरीदने का यह लास्ट चांस है. iPhone 16 पर धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं. फोन पर डिस्काउंट डील्स और बैंक ऑफर्स का बेनिफिट मिल रहा है. इसके बाद आप आईफोन 16 को कम कीमत में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

iPhone 16 सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका

Apple के iPhone 17 सीरीज लॉन्च होने के बाद से iPhone 16 के दाम में 10,000 रुपये की गिरावट आई है. जिसके बाद फोन की कीमत करीब 70,000 रुपये तक हो गई है. लेकिन यही आईफोन फ्लिपकार्ट सेल के दौरान 56,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके साथ ही HDFC बैंक डेबिट कार्ड पर कंपनी 1,250 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI ऑप्शन पर iPhone 16 पर 1,500 रुपये तक का ऑफ उपल्बध है.

एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ उठाएं

कंपनी आईफोन 16 पर बंपर ऑफर्स भी दे रही है, जिसमें आप अपने पुराने फोन पर अच्छी खासी एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं. जैसे अगर आप iPhone 13 को एक्सचेंज करते हैं, तो 19,140 रुपये तक की कीमत मिल सकती है. बता दें कि ये एक्सचेंज वैल्यू आपके फोन की कंडीशन औरमॉडल पर डिपेंड करती है

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन्स

iPhone 16 के फीचर्स में आपको 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है. जिसमें A18 चिपसेट के साथ 6 कोर प्रोसेसर दिया गया है. आईपोन 16 Apple इंटेलिजेंट के फीचर्स भी सपोर्ट कर सकता है. इसके अलावा फोन में ड्यूल कैमरा सेटअप शामिल है. इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का वाइड एंगल लेंस दिया गया है.

iPhone 16 में आगे की साइड 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. ये फ्लिपकार्ट ऑफर्स आईफोन 16 के 128GB वेरिएंट पर मिल रहे हैं. ध्यान देने की बात यह है कि Flipkart Big Billion Days Sale 2 अक्टूबर को खत्म होने जा रही है. अगर आप जबरदस्त छूट पर आईफोन खरदीना चाहते हैं, तो ये आपके पास आखिरी मौका है.