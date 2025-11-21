बंपर छूट...iPhone 16 के इस मॉडल पर 25,000 की छूट, खरीदने वालों की लगी लाइन! जानें कहां चल रही है डील

iPhone 16 Plus Discount: अगर आप लंबे समय से iPhone लेने का सोच रहे हैं और बजट के कारण नहीं ले पा रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देने वाली है. Apple के प्रीमियम फोन पर इस समय बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. तो अगर आप भी ऑफर्स का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है.आईफोन 16 प्लस पर इस समय करीब करीब 25,000 रुपये की छूट मिल रही है. ऐसे में अगर आप छूट के साथ Apple के प्रीमियम फोन को अपना बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है. आईफोन 16 प्लस दमदार फीचर्स के साथ आता है और यह जबरदस्त ऑफर इस डील को और भी अच्छा बना रहा है.

कहां मिल रहा है बंपर ऑफर?

साल 2024 में लॉन्च हुई Apple की iPhone 16 सीरीज में यह iPhone 16 प्लस फोन लॉन्च हुआ था. लॉन्चिंग के समय इस आईफोन की शुरुआती कीमत 89,900 थी. लेकिन अगर आप अभी यह फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको 21,000 की सीधी बचत होगी वहीं 4,000 की बचत करने का और भी मौका है.रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर अभी iPhone 16 प्लस लगभग 21,000 रुपये की सीधी छूट के साथ 68,990 रुपये में मिल रहा है. सिर्फ 21,000 हजार ही नहीं अगर आप IDFC Bank से EMI के जरिए इस फोन को अपना बनाते हैं तो इस पर 4,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसके बाद इसकी कीमत करीब 25,0000 रुपये कम होकर 64,990 रुपये ही बचती है. वहीं आप इस फोन की खरीदते समय अपना पुराना फोन भी एक्सचेंज कर अतिरिक्त छूट पा सकते हैं.

अब जानिए इस फोन के फीचर्स

iPhone 16 प्लस 6.7 इंच के बड़े Super Retina XDR OLED डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें Apple का A18 चिपसेट लगा है जो स्मार्ट फीचर्स और मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल सकता है. फोन का फ्रेम एल्युमिनियम का है और यह IP68 रेटिंग के साथ वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है. फोटोग्राफी के लिए इसमें रियर पर डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं, 48MP का मेन कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस, वहीं सेल्फी के लिए फ्रंट में 12MP कैमरा दिया गया है.

बात करें डिजाइन और परफॉर्मेंस की तो Apple के इस फोन में न केवल प्रीमियम लुक मिलता है बल्कि बहुत ही शानदार भी है. इसकी बैटरी 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम प्रदान करती है यानी एक बार चार्ज करने के बाद आप पूरे दिन फिल्में देखने या वीडियो स्ट्रीम करने का मजा बिना किसी रुकावट के ले सकते हैं.

