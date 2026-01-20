Amazon-Flipkart पर नहीं..यह प्लेटफॉर्म दे रहा सबसे सस्ता iPhone 16 Plus! कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

अगर आप नया iPhone लेने का प्लान बना रहे हैं और iPhone 16 Plus आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो यह खबर आपके काम की है. अभी आपको यह फोन लॉन्च कीमत से बहुत कम दाम में मिल सकता है. इस समय Amazon और Flipkart पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है. साथ ही Vijay Sales पर भी रिपब्लिक डे सेल का आगाज हो चुका है. ऐसे में अगर आप iPhone 16 Plus को सबसे कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि इन तीनों में से सबसे कम कीमत आपको कहां मिलेगा. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सबसे सस्ते डील्स अमेजन या फ्लिपकार्ट पर ही मिलती हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है. iPhone 16 Plus की सबसे कम कीमत इन बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं, बल्कि एक दूसरे रिटेल चैनल पर देखने को मिल रही है.

iPhone 16 Plus कहां मिल रहा है सबसे सस्ता?

iPhone 16 Plus को आप इस समय Vijay Sales पर सबसे कम कीमत में अपना बना सकते हैं. इसको आप Vijay Sales के ऑफलाइन रिटेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से खरीद सकते हैं. यहां खास बात यह है कि यहां बैंक ऑफर, एक्सचेंज डील और पुराने iPhone के बदले मिलने वाले अतिरिक्त बोनस को जोड़ दिया जाए, तो इसकी कीमत उम्मीद से कहीं कम हो जाती है. आपको बता दें iPhone 16 Plus को कंपनी ने 89,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था. Vijay Sales की रिपब्लिक डे सेल में यह फोन आपको सिर्फ 71,890 रुपये में मिल रहा है यानी सीधे 18,000 रुपये की भारी बचत.

यह भी पढ़ें:- Amazon के ₹4000 करोड़ स्वाहा! लग्जरी ब्रांड पर भड़की जेफ बेजोस की कंपनी...

Add Zee News as a Preferred Source

Flipkart और Amazon पर कितनी मिल रही छूट

वहीं Flipkart की बात करें तो यहां पर आपको iPhone 16 Plus 79,900 रुपये कीमत में मिल रहा है. जबकि Amazon पर इस फोन की कीमत लगभग 74,900 रुपये हैं. ऐसे में Vijay Sales पर यह फोन आपको हजारों रुपये सस्ता मिल जाता है.

iPhone 16 Plus के फीचर्स

iPhone 16 Plus में में आपको 6.7 इंच का बड़ा Super Retina XDR डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले शानदार ब्राइटनेस और कलर एक्युरेसी के साथ आता है. फोन में आपको Apple का पावरफुल A18 चिपसेट प्रोसेसर दिया गया है, यह तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है. यह फोन Apple Intelligence फीचर्स को भी सपोर्ट करता है. धूल और पानी से बचाव के लिए फोन को IP68 रेटिंग मिली हुई हैं.

iPhone 16 Plus का कैमरा

iPhone 16 Plus में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है. इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 12MP का फ्रंट दिया गया है. यह स्मार्टफोन iOS 18 पर काम करता है. इस फोन को कंपनी ने तीन स्टोरेज ऑप्शन के साथ मार्केट में पेश किया था. बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी का दावा है कि यह फोन आपको 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकता है.

यह भी पढ़ें:- WhatsApp को ऐसे बनाएं 'हैक-प्रूफ'! स्कैमर्स और हैकर्स से खुद को रखें दूर...