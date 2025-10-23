छूट ऐसी कि दिल खुश हो जाए! iPhone 16 Plus पर ₹21,000 से ज्यादा डिस्काउंट, जानिए कहां मिल रही तगड़ी डील

iPhone 16 Plus Deals: दिवाली सेल खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके लिए एक जबरदस्त डील अभी भी बाकी है. अगर आप काफी समय से एक नया iPhone लेने या पुराने आईफोन से अपग्रेड करने का सपना देख रहे थे, तो Apple के iPhone 16 Plus पर बंपर छूट मिल रही है. आपके लिए फोन खरदीने का यह सबसे बेहतरीन मौका है. रिलायंस डिजिटल ने इस फोन की कीमत में ऐसी कटौती की है कि यह दिवाली के बाद का सबसे ध्यान खींचने वाला ऑफर बन गया है. ऐसी शानदार डील्स बार-बार नहीं मिलती है. आइए जानते है प्राइस गिरने के बाद अब आप आईफोन 16 प्लस को कितने में खरीद पाएंगे.

iPhone 16 Plus कितना सस्ता मिल रहा है?

जब Apple ने अपने iPhone 16 Plus को लॉन्च किया था, तब इस फोन की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये थी. लेकिन Reliance Digital के स्पेशल ऑफर में यह बेहतरीन फोन अब सीधे 67,990 रुपये में मिल रहा है. इसका मतलब है आपको 21,910 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रही है.

लेकिन ये बचत केवल यहीं खत्म नहीं होती है. ग्राहक बैंक ऑफर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं. अगर कस्टमर Axis Bank क्रेडिट कार्ड से EMI पर खरीदारी करने से आपको 4,000 रुपये का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा. इन सब ऑफर्स के बाद iPhone 16 Plus की कीमत केवल 63,900 रुपये रह जाती है. आपकी कुल बचत 25,910 रुपये तक हो सकती है. साथ ही एक्सचेंज ऑफर में पुराने फोन को देने पर आप 26,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बोनस पा सकते हैं.

iPhone 16 Plus के स्पेसिफिकेशन्स

आईफोन 16 प्लस पर डिस्काउंट के साथ-साथ यह फीचर्स के मामले में भी दमदार है. डिस्प्ले और परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें 6.7 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है. यह बाहर की तेज रोशनी में भी बेहतरीन विजिबिलिटी देता है. फोन Apple के लेटेस्ट और पावरफुल A18 चिप से काम करता है. यह Apple Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करता है.

कैमरा और बैटरी के मामल में फोटोग्राफी के लिए आईफोन 16 प्लस में 48MP का मेन कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है. इसके अलावा 4674 mAh की दमदार बैटरी लंबे टाइम तक चलती है. यह फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है. जो इसे पानी और धूल से बचा के रखता है. गेमिंग के दौरान शानदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें नया थर्मल डिजाइन भी मिलता है.