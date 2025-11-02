बंपर ऑफर...iPhone 16 Plus पर ₹25,000 की छूट, खरीदने वालों की लगी लाइन! यहां चल रही है जबरदस्त डील

iPhone 16 Plus Discount: अगर आप भी iPhone लेने का सपना देख रहे हैं और बजट समस्या बन रहा है तो यह खबर आपको खुश कर देगी! Apple के प्रीमिय iPhone 16 Plus पर इस वक्त मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, जिसने ऑनलाइन मार्केट में तहलका मचा दिया है. फोन पर ₹25,000 तक की भारी छूट मिल रही है, जिससे प्रीमियम iPhone अब पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं ऑफर की पूरी डिटेल्स.
iPhone 16 Plus Discount: अगर आप भी Apple के फोन्स के दीवाने हैं और iPhone लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. Apple का प्रीमियम फोन ₹25,000 की छूट के साथ मिल रहा है. बीते साल लॉन्च हुआ फोन iPhone 16 Plus इस समय बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. शानदार कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आने वाला iPhone 16 Plus अब पहले से कहीं ज्यादा छूट पर मिल रहा है. यह मौका उन लोगों के लिए खास है जो आईफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट कम होने के कारण पीछे हो जा रहे थे. तो आइए जानते हैं कहां और कैसे मिल रहा है यह ऑफर.
कहां मिल रहा है ऑफर
JioMart पर iPhone 16 Plus के लिए जबरदस्त ऑफर चल रहा है. इस फोन की लॉन्च प्राइज ₹89,900 है, लेकिन अब इसे सिर्फ ₹65,990 में खरीदा जा सकता है. यानी पूरे ₹23,910 की भारी छूट. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप SBI के को-ब्रांडेड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड से EMI पर खरीदारी करते हैं तो आपको ₹1,000 तक का 5% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा. जिससे इस फोन की कीमत कम होकर ₹64,990 हो जाएगी. वहीं अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो ये छूट और भी बढ़ सकती है. आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा.
iPhone 16 Plus के फीचर्स जान लीजिए
iPhone 16 Plus की कीमत में इतनी बड़ी छूट के बाद भी ये फोन के फीचर्स किसी भी प्रीमियम फोन से कम नहीं हैं. इस फोन में 6.7-इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दी गई है, जो इसे शानदार कलर और ब्राइटनेस के साथ शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है. डिस्प्ले को सेरामिक शील्ड ग्लास से प्रोटेक्ट किया गया है.
परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Apple का नया A18 चिपसेट दिया गया है जिसमें 6-कोर CPU और 5-कोर GPU शामिल हैं. यह चिप खास तौर पर iOS 18 में आने वाले Apple Intelligence फीचर्स के लिए तैयार किया गया है डिजाइन किया गया है. साथ ही अपग्रेडेड 16-कोर न्यूरल इंजन मशीन लर्निंग से जुड़े टास्क को बेहद तेजी से पूरा करता है.
कैमरा भी है शानदार
बात करे iPhone 16 Plus की कैमरे की तो इस फोन का कैमरा सेटअप फोटो लवर के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. इसमें 48-मेगापिक्सल का मेन फ्यूजन कैमरा यूजर्स को मिलता है जो OIS सपोर्ट के साथ बहुत ही शार्प और डिटेल्ड इमेज कैप्चर करता है. इसके साथ 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी टेलीफोटो ज़ूम और 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी मिलता है, जिससे आप मैक्रो शॉट्स और लो-लाइट फोटोज़ में भी शानदार फोटोग्राफी कर सकते हैं. Apple ने इसमें एक नया कैमरा कंट्रोल बटन भी जोड़ा है जिससे यूजर जूम या फोटो कैप्चर जैसे फंक्शन्स को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं.
डिजाइन और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यह फोन न केवल प्रीमियम लुक देता है बल्कि बहुत ही शानदार भी है. इसकी बैटरी 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम प्रदान करती है यानी एक बार चार्ज करने के बाद आप पूरे दिन फिल्में देखने या वीडियो स्ट्रीम करने का मजा बिना किसी रुकावट के ले सकते हैं.
