iPhone 16 के इस मॉडल पर मिल रही ₹10000 से ज्यादा की छूट, जानिए कहां मची है लूट

iPhone 16 Plus Deals: अगर आप नया फोन खरीदने की सोच रहे है या पुराने आईफोन से अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट पर iPhone 16 Plus बेहतरीन डिस्काउंट पर मिल रहा है. आइए जानते हैं कैसे आप कम कीमत में इसे खरीद सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:03 PM IST
iPhone 16 के इस मॉडल पर मिल रही ₹10000 से ज्यादा की छूट, जानिए कहां मची है लूट

Flipkart Discount on iPhone 16: Apple ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया है. जिसके बाद से ही आईफोन के पुराने मॉडल्स की कीमत में भारी गिरावट आई है. अगर आप त्योहारों के अवसर पर नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर पुराने आईफोन से अपग्रेड करना चाहते हैं, तो iPhone 16 Plus खरीदने का यह बेहतरीन मौका हो सकता है. 

फ्लिपकार्ट पर आईफोन धमाकेदार डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. चलिए जानते हैं iPhone 16 Plus पर क्या ऑफर्स और डील्स मिल रही है.

यह भी पढ़ें: चुपके से iPhone की स्टोरेज खा रहे ये  प्री-इंस्टॉल ऐप्स, चुटकियों में ऐसे बनाएं फोन में जगह

iPhone 16 Plus की कीमत में गिरावट

Flipkart पर iPhone 16 Plus के बेस मॉडल में भारी गिरावट के बाद अब कीमत 79,999 रुपये हो गई है. बता दें कि Apple ने इसे सितंबर 2024 में 89,900 प्राइस के साथ लॉन्च किया था. साथ ही इस पर बैंक ऑफर्स का लाभ मिल रहा है. Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5% कैशबैक यानी 750 रुपये तक मिल सकते हैं. इसके बाद iPhone 16 Plus की कीमत 79,249 रुपये रह जाएगी. 

साथ में एक्सचेंज ऑफर्स का लुफ्त उठाएं
iPhone 16 Plus पर एक्सचेंज ऑफर का बेनिफिट मिल रहा है. इस डील में आप अपना पुराना फोन देकर 43,840 रुपये तक की बचत का मौका मिल सकता है. बता दें कि ये एक्सचेंज वैल्यू डिवाइस की करंट कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करती है. कुल मिलकार कहें तो आईफोन 16 प्लस लॉन्च प्राइस से लगभग 10,741 रुपये सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है.

iPhone 16 Plus के फीचर्स की डिटेल
iPhone 16 Plus में 6.7 इंच की Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है. इसकी पीक ब्राइटनेस 2,000 निट्स है. आईफोन 16 प्लस में Apple Intelligence फीचर्स का सपोर्ट मिलता है. इसमें बेहतरीन सेरामिक शील्ड प्रोटेक्शन और डायनेमिक आइलैंड दिया गया है. साथ ही IP68 रेटिंग है. फोन में ऑक्टा कोर Apple A18 प्रोसेसर मिलता है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 17 सीरीज की जबरदस्त डिमांड, लेकिन iPhone Air ने बिगाड़ा खेल; अब कंपनी उठाने चली बड़ा कदम!

iPhone 16 Plus में कैमरा सैटअप के लिए रियर में f/1.6 अपर्चर के साथ 48MP का वाइड एंगल कैमरा और f/2.2 अपर्चर के साथ 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. इसके अलावा फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का ट्रूडेप्थ कैमरा मिलता है. साथ ही कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, WiFi 6E, जीपीएस, ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, एनएफसी शामिल है.

