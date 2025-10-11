iPhone 16 Plus पर सबसे बड़ी छूट! जानें कैसे मिलेगा 11,910 रुपये का डिस्काउंट, Amazon-Flipkart नहीं, यहां मची लूट

iPhone के लिए लोगों की दीवानगी कैसी है, इस बारे में किसी को कुछ बताने की जरुरत नहीं है. ऐसे में लोगों को बेसब्री से iPhone पर आने वाली डील्स का बेसब्री से इंतजार रहता है. अगर भी किसी डील का इंतजार कर रहे हैं, आपको iPhone 16 Plus खरीदने का सबसे अच्छा मौका दिया जा रहा है.
त्योहारों के सीजन में अक्सर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर चलने वाली डील्स में लोगों को अच्छा-खासा मुनाफा मिल जाता है. खासतौर पर iPhone पर काफी अच्छा फायदा लिया जा सकता है. वहीं, अगर आप भी iPhone खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दिवाली का ये मौका हाथ से न जाने दें. इस समय iPhone 16 Plus पर काफी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन ये छूट Amazon और Flipkart पर नहीं, बल्कि Reliance Digital की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जा रही है. चलिए जानते हैं क्या है ये डील और कितना उठा सकते हैं फायदा.
अब इतनी कम हो गई फोन की कीमत
सबसे पहले तो आपको बता दें कि iPhone 16 Plus की शुरुआती कीमत भारत में 79,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन फिलहाल रिलायंस डिजिटल की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदने पर इस पर पूरे 11,910 रुपये का फ्लैट छूट का फायदा उठाया जा सकता है. इसी के साथ मॉडल की कुल कीमत 67,990 रुपये लिस्टेड कर दी गई है. यह 128GB वाले वेरिएंट की कीमत है. मजेदार बात तो यह है कि इस पर EMI का भी ऑप्शन मौजूद है.
iPhone 16 Plus के स्पेसिफिकेशन्स
iPhone 16 Plus के फीचर्स पर नजर डालें तो इसमें 6.7 इंच के Super Retina XDR OLED स्क्रीन दी जाती है. इस फोन में Apple का नया A18 चिपसेट लगाया गया है, जो इसे तेज और स्मार्ट बनाता है. यह फोन Apple Intelligence से जुड़े सभी फीचर्स को सपोर्ट करता है. फोन में IP68 रेटिंग दी गई है, यानी यह पानी और धूल से भी काफी हद तक सुरक्षित है. इसका बॉडी फ्रेम एल्युमिनियम का बना है, जो इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देता है. इसमें दमदार बैटरी लाइफ दी गई है. कंपनी का दावा है कि इसमें लगातार 27 घंटे तक वीडियो चलाए जा सकते हैं.
शानदार है कैमरा क्वालिटी
वहीं, iPhone 16 Plus में रियल पैनल पर डुअल कैमरे दिए गए हैं. इसमें एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस है, जिससे आप बड़े एंगल की तस्वीरें ले सकते हैं. वहीं, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए शानदार है.