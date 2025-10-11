Advertisement
trendingNow12957145
Hindi Newsटेक

iPhone 16 Plus पर सबसे बड़ी छूट! जानें कैसे मिलेगा 11,910 रुपये का डिस्काउंट, Amazon-Flipkart नहीं, यहां मची लूट

iPhone के लिए लोगों की दीवानगी कैसी है, इस बारे में किसी को कुछ बताने की जरुरत नहीं है. ऐसे में लोगों को बेसब्री से iPhone पर आने वाली डील्स का बेसब्री से इंतजार रहता है. अगर भी किसी डील का इंतजार कर रहे हैं, आपको iPhone 16 Plus खरीदने का सबसे अच्छा मौका दिया जा रहा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 16 Plus पर सबसे बड़ी छूट! जानें कैसे मिलेगा 11,910 रुपये का डिस्काउंट, Amazon-Flipkart नहीं, यहां मची लूट

त्योहारों के सीजन में अक्सर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर चलने वाली डील्स में लोगों को अच्छा-खासा मुनाफा मिल जाता है. खासतौर पर iPhone पर काफी अच्छा फायदा लिया जा सकता है. वहीं, अगर आप भी iPhone खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दिवाली का ये मौका हाथ से न जाने दें. इस समय iPhone 16 Plus पर काफी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन ये छूट Amazon और Flipkart पर नहीं, बल्कि Reliance Digital की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जा रही है. चलिए जानते हैं क्या है ये डील और कितना उठा सकते हैं फायदा.

अब इतनी कम हो गई फोन की कीमत
सबसे पहले तो आपको बता दें कि iPhone 16 Plus की शुरुआती कीमत भारत में 79,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन फिलहाल रिलायंस डिजिटल की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदने पर इस पर पूरे 11,910 रुपये का फ्लैट छूट का फायदा उठाया जा सकता है. इसी के साथ मॉडल की कुल कीमत 67,990 रुपये लिस्टेड कर दी गई है. यह 128GB वाले वेरिएंट की कीमत है. मजेदार बात तो यह है कि इस पर EMI का भी ऑप्शन मौजूद है.

अब चश्मा पहने-पहने होगा UPI पेमेंट! Lenskart ला रहा है AI Smartglasses

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 16 Plus के स्पेसिफिकेशन्स

fallback

iPhone 16 Plus के फीचर्स पर नजर डालें तो इसमें 6.7 इंच के Super Retina XDR OLED स्क्रीन दी जाती है. इस फोन में Apple का नया A18 चिपसेट लगाया गया है, जो इसे तेज और स्मार्ट बनाता है. यह फोन Apple Intelligence से जुड़े सभी फीचर्स को सपोर्ट करता है. फोन में IP68 रेटिंग दी गई है, यानी यह पानी और धूल से भी काफी हद तक सुरक्षित है. इसका बॉडी फ्रेम एल्युमिनियम का बना है, जो इसे मजबूत और प्रीमियम लुक देता है. इसमें दमदार बैटरी लाइफ दी गई है. कंपनी का दावा है कि इसमें लगातार 27 घंटे तक वीडियो चलाए जा सकते हैं.

अब हर Reel बोलेगी आपकी भाषा! Instagram-Facebook ने हटाई लैंग्वेज की दीवार

शानदार है कैमरा क्वालिटी
वहीं, iPhone 16 Plus में रियल पैनल पर डुअल कैमरे दिए गए हैं. इसमें एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस है, जिससे आप बड़े एंगल की तस्वीरें ले सकते हैं. वहीं, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए शानदार है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

iPhoneiphone 16

Trending news

कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..