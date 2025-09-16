OMG! इतना सस्ता iPhone 16... कीमत सुनकर झूम उठेंगे आप, खरीदने का आएगा लालच

iPhone 16 Price Cut: भारत में iPhone खरीदने का सपना अब और आसान होने वाला है. Flipkart ने अपने Big Billion Days Sale 2025 के लिए बड़े-बड़े ऑफर अनाउंस कर दिए हैं. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस बार iPhone 16 को ₹50,000 से कम कीमत में खरीदा जा सकेगा.

iPhone 16 की कीमत और ऑफर

iPhone 16 को फिलहाल Flipkart पर ₹51,999 की लिस्टिंग के साथ दिखाया गया है. हालांकि इसके साथ Notify Me बैनर भी लगा है, जिससे साफ है कि ये प्राइस सिर्फ सेल के दौरान ही एक्टिव होगा.

• Bank Offers:

• Flipkart Axis Bank कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा (अधिकतम ₹3,653 तक).

• SBI कार्ड पर ₹2,600 तक की छूट मिलेगी.

• Exchange Offer:

• अगर आप अपना पुराना iPhone 15 एक्सचेंज करते हैं तो आपको ₹27,000 तक का ऑफर मिल सकता है.

• iPhone 14 पर ₹24,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है.

इसका मतलब हुआ कि सही बैंक ऑफर और एक्सचेंज के साथ आप iPhone 16 को ₹50,000 से भी कम में खरीद सकते हैं.

लॉन्च प्राइस बनाम ऑफर प्राइस

जब iPhone 16 को पिछले साल सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, तब इसकी कीमत ₹79,900 रखी गई थी. iPhone 17 लॉन्च होने के बाद इसकी ऑफिशियल कीमत ₹69,900 कर दी गई. लेकिन अब Flipkart की सेल में मिलने वाले ऑफर के साथ यह फोन लगभग आधी कीमत में खरीदा जा सकेगा.

iPhone 16 Pro और Pro Max पर भी डिस्काउंट

Flipkart ने सिर्फ iPhone 16 पर ही नहीं, बल्कि iPhone 16 Pro और Pro Max पर भी जबरदस्त ऑफर निकाले हैं.

• iPhone 16 Pro – लिस्टिंग प्राइस ₹74,999 और बैंक डिस्काउंट के बाद ₹69,999 में मिलेगा.

• iPhone 16 Pro Max – लिस्टिंग प्राइस ₹94,999 और बैंक ऑफर के बाद ₹89,999 में खरीदा जा सकेगा.

लॉन्च के वक्त iPhone 16 Pro की कीमत ₹1,19,900 और iPhone 16 Pro Max की कीमत ₹1,44,900 रखी गई थी. यानी इस बार सेल में भारी डिस्काउंट मिल रहा है.

iPhone 16 के फीचर्स

• Display: 6.1-इंच OLED स्क्रीन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 1,600 निट्स ब्राइटनेस.

• Protection: Ceramic Shield ग्लास.

• Processor: लेटेस्ट Apple A18 चिपसेट.

• RAM: 8GB (Apple Intelligence फीचर्स के लिए सक्षम).

• Camera:

• 48MP प्राइमरी कैमरा (2x टेलीफोटो सपोर्ट).

• 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा.

• 12MP TrueDepth सेल्फी कैमरा ऑटोफोकस के साथ.