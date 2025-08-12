iPhone 16 पर तगड़ा डिस्काउंट! Flipkart Sale शुरू होने से पहले सुनहरा मौका, खत्म होने वाला है स्टॉक
iPhone 16 पर तगड़ा डिस्काउंट! Flipkart Sale शुरू होने से पहले सुनहरा मौका, खत्म होने वाला है स्टॉक

Flipkart Offer on iPhone 16: फ्लिपकार्ट पर iPhone 16 धमाकेदार ऑफर्स के साथ मिल रहा है. सेल शुरू होने से पहले ही लॉन्च प्राइस से भी सस्ते में मिल रहा है ये शानदार स्मार्टफोन. जाने इसके दमदार फीचर्स और डिस्काउंट डिटेल्स.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 12, 2025, 05:04 PM IST
iPhone 16 Discount Offers: फ्लिपकार्ट पर एक बार फिर Freedom Sale का धमाका होने वाला है. कंपनी ने घोषणा की है कि इस बार यह सुपर सेल 13 अगस्त से शुरू होगी और 17 अगस्त तक चालू रहेगी. अपकमिंग सेल में स्मार्टफोन से लेकर कई प्रोडक्ट्स पर मिलेंगी तगड़ी छूट. लेकिन सेल शुरू होने से पहले ही iPhone 16 पर बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं. बैंक ऑफर, फ्लैट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के बाद आईफोन को बेहद कम दाम में खरीद सकते हैं. जानते हैं पूरी डिटेल...

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर्स
फ्लिपकार्ट पर आईफोन 79,900 रुपये से घटकर 74,900 रुपये की कीमत में मिल रहा है, वो भी बिना सेल के. अभी आपको करंट प्राइस पर 5,000 रुपये का ऑफ मिल रहा है. साथ ही फ्लिपकार्ट बैंक डिस्काउंट भी दे रहा है जिससे इसे और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है.

iPhone 16 पर मिल रहे बैंक ऑफर्स
Flipkart iPhone 16 पर SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 4,000 रुपये की छूट मिल रही है. इसके अलावा ICICI Bank नॉन EMI, क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऑप्शन पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं. कुल मिलाकर इंस्टेंट डिस्काउंट और कार्ड ऑफर के बाद फोन पर 9,000 हजार रुपये तक का ऑफ मिल रहा है.

Exchange Offers का फायदा उठाएं
साथ ही आईफोन 16 पर एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है जिससे यह डील और भी स्पेशल बन जाती है. फ्लिपकार्ट  आपके पुराने फोन पर सीधे 3,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दे रही है. जिसकी मदद से आप पुराने फोन से कीमत और भी कम कर सकते हैं. अगर आप आईफोन 11 एक्सचेंज करते हैं तो, आप 15,750 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. आपके फोन के मॉडल और कंडीशन के हिसाब से डिस्काउंट कम ज्यादा हो सकता है. 

iPhone 16 के स्पेशिफिकेशन्स
- आईफोन में डुअल कैमरा सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको 12MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 48MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है.
- HDR सपोर्ट के लिए 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR OLED का डिस्प्ले मिलता है.
- इसमें एडवांस्ड A18 चिप लगा है.
- शानदार सेल्फी के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा है. 
- धूल और पानी से बचाने के लिए IP68 रेटिंग मिलती है.
- फोन में एक बेहद खास कैमरा बटन भी दिया गया है.
- कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 7, यूएसबी-सी पोर्ट, ब्लूटूथ 5.3 और 5G सपोर्ट मिलता है.

