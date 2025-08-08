भरभराकर गिरे iPhone 16 के दाम! TATA ने मचा डाला कोहराम, सिर्फ ₹11664 देकर उठा लाएं घर
iPhone 16 Price Cut: TATA के क्रोमा (Croma) पर भी Independence Sale Live हो चुकी है. इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 70% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस सेल में iPhone 16 पर भी जबरदस्त ऑफर्स दिए जा रहे हैं. आप ₹11664 देकर घर ला सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे....

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:59 AM IST
iPhone 16 Price Drop: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है. रक्षाबंधन और 15 अगस्त के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर सेल शुरू हो चुकी है. अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) के अलावा TATA के क्रोमा (Croma) पर भी Independence Sale Live हो चुकी है. इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 70% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस सेल में iPhone 16 पर भी जबरदस्त ऑफर्स दिए जा रहे हैं. इस फोन को आप ₹11664 देकर घर ला सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे....

iPhone 16 Offers & Discounts
iPhone 16 को ₹79,900 में लॉन्च किया गया था. क्रोमा पर 7.40% डिस्काउंट के बाद ₹73,990 में बेचा जा रहा है. यानी पूरे ₹5,910 का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके बाद कई बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स भी हैं.

iPhone 16 Bank Offer
अगर आप कार्ड का इस्तेमाल करके आईफोन 16 खरीद रहे हैं तो आपको तगड़ा कैशबैक भी मिलेगा. SBI और ICICI के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप 4 हजार रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं. यानी फोन की कीमत 69,990 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा No Cost EMI ऑप्शन भी है.

iPhone 16 No Cost EMI Option
अगर आप किश्तों पर यानी ईएमआई पर आईफोन 16 लेना चाहते हैं तो क्रोमा No Cost EMI का ऑप्शन दे रहा है. अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड, ICICI क्रेडिट कार्ड या ICICI का डेबिट कार्ड है तो आप ₹11664.99 देकर आईफोन घर ला सकते हैं. आपको 6 महीने तक हर महीने ₹11664.99 देने होंगे.

मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

