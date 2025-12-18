Amazon-Flipkart नहीं, यहां मिल रहा है सबसे सस्ता iPhone 16, खरीदारों की लगी लंबी लाइन! कीमत सिर्फ...

Advertisement
iPhone 16 Discount Offer: अगर आप नया आईफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. टाटा समूह की रिटेल कंपनी Croma ने साल के अंत में अपनी बड़ी सेल की शुरुआत कर दी है. इस सेल में प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है. ऑफर के दौरान iPhone 16 को ₹40,990 की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं ऑफर्स की पूरी डिटेल.

Dec 18, 2025, 09:28 AM IST
iPhone 16 Discount Offer: अगर आप लंबे समय से नया iPhone लेने का सोच रहे हैं लेकिन बजट आड़े आ रहा है तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है. Croma की लेटेस्ट सेल में ग्राहकों को iPhone 16 को बहुत ही कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है. स्पेशल ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज डील्स के बाद इसकी कीमत लगभग 40,000 रुपये तक आ सकती है. यह लिमिटेड-टाइम ऑफर है जो तय तारीख तक ही मिलने वाला है. ऐसे में अगर आप कम कीमत में iPhone 16 खरीदना चाहते हैं तो यह डील आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है.

क्रोमा ने अपनी साल की आखिरी बड़ी सेल Cromtastic December Sale 2025 की शुरुआत कर दी है, जिसमें स्मार्टफोन से लेकर दूसरे होम अप्लायंसेज कैटेगरी में बड़ी छूट, स्पेशल ऑफर्स और आसान EMI का फायदा मिल रहा है. क्रोमा की यह क्रोमटास्टिक दिसंबर सेल 4 जनवरी 2026 तक चलेगी. ग्राहक इस सेल का फायदा देशभर के 550 से ज्यादा क्रोमा स्टोर्स, क्रोमा की ऑफिशियल वेबसाइट और टाटा न्यूर ऐप पर ले सकते हैं. इस सेल को लेकर कंपनी का कहना है कि ऑफर्स स्टॉक और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं.
 
iPhone 16 पर ऑफर
इस सेल में सिर्फ सीधा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है. बल्कि HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंकों के कार्ड पर कैशबैक, एक्सचेंज बोनस, नो कॉस्ट EMI और स्टूडेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस ऑफर को लेकर क्रोमा का कहना है कि जो कीमतें बताई जा रही हैं वे सभी बैंक ऑफर और एक्सचेंज के बाद की इफेक्टिव कीमतें हैं. ईटी की रिपोर्ट के अनुसार इस सेल में Apple iPhone 16 को 40,990 रुपये से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है. अभी iPhone 16 Croma की वेबसाइट पर 66,990 रुपये में मिल रहा है. यह खुद में ही लॉन्च प्राइस 79,900 रुपये के मुकाबले 13 से ज्यादा छूट पर मिल रही है. इतना ही नहीं कंपनी ICICI, IDFC और SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए आप 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं. जिसके बाद फोन की फाइनल कीमत सिर्फ 62,990 रह जाती है. वहीं इसके साथ ही प्लेटफॉर्म कूपन डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर मिलाने के बाद इसकी कीमत करीब Rs 40,000 के आस पास हो जाती है.

Apple iPhone 16 के फीचर्स
iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR10 सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन के डिस्प्ले को 1600 निट्स तक ले जाया जा सकता है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ-साफ दिखाई देती है. इस आईफोन के डिस्प्ले में 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. इस फोन में Oleophobic coating मिलता है जो स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट के निशान नहीं जमने देता है. फोन का कॉम्पैक्ट साइज कई यूजर्स को बहुत पसंद आता है. यह फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह पानी, धूल और छींटों से सुरक्षित रहता है. इस फोन का एक खास फीचर कैमरा कंट्रोल है, जिससे यूज़र्स को विजुअल इंटेलिजेंस का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है. इसकी मदद से ऑब्जेक्ट्स और लोकेशंस को जल्दी पहचाना जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः OnePlus का डबल धमाका! फ्लैगशिप फोन OnePlus 15R और 5G टैबलेट एक साथ किया लॉन्च

कैमरा की बात करें तो इसमें 48MP फ्यूजन कैमरा यूजर्स को मिलता है जिसमें 2x टेलीफोटो लेंस होता है. साथ ही इस फोन में 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 12MP का TrueDepth फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में A18 Bionic चिप लगी है, जो सेकंड-जनरेशन 3-नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इससे फोन की Apple Intelligence परफॉर्मेंस पहले से और बेहतर हो जाती है.

नोट-क्रोमा का इस ऑफर को लेकर कहना है कि अलग-अलग स्थानों पर कीमतों में बदलाव हो सकता है.

ये भी पढे़ंः Payal Gaming MMS कांड में नया मोड़: वायरल वीडियो की हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
 

