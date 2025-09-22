iPhone 16 Pro खरीदने का आज Golden Chance! मिलेगा iPhone 16 की कीमत पर; जानिए Offers
Advertisement
trendingNow12932033
Hindi Newsटेक

iPhone 16 Pro खरीदने का आज Golden Chance! मिलेगा iPhone 16 की कीमत पर; जानिए Offers

Flipkart & Amazon Sale: 22 सितंबर से अमेजन और फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल 2025 एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए शुरू हो गई है. सेल में स्मार्टफोन समेत कई प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. साथ ही iPhone 16 Pro और iPhone 15 पर जबरदस्त डील्स मिल रही है. चलिए जानते है आईफोन पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में...

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 16 Pro खरीदने का आज Golden Chance! मिलेगा iPhone 16 की कीमत पर; जानिए Offers

Amazon & Flipkart Sale Discounts On iPhone: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2025 एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए आज यानी 22 सितंबर से लाइव हो गई है. वहीं नॉर्मल यूजर्स के लिए 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है. सेल के दौरान स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, स्मार्ट टीवी और होम एप्लायंसेज पर भारी ऑफर्स दिए जा रहे हैं.

अगर आप भी इन फेस्टिव सीजन सेल में iPhone 16 Pro या iPhone 15 खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहें, तो दम आपको सेल में मिल रहे तगड़े डिस्काउंट के बारे में डिटेल में बताएंगे. जिससे आप कम कीमत में ऑफर्स के साथ फोन खरीद पाएंगे. चलिए जानते हैं....

यह भी पढ़े: GST New Rates: कितने सस्ते हो गए Smartphones और Laptops? अधूरा नहीं... पूरा सच जानिए

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 16 Pro पर  मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट

iPhone 16 Pro 128GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 1,05,999 रुपये में उपलब्ध है. बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर 5% तक का कैशबैक मिल रहा है. जिसके बाद फोन का दाम 1,01,999 रुपये रह जाएगा. साथ ही एक्सचेंज ऑफर्स में पुराना डिवाइस देने पर 40,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. लेकिन बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करती है. एकसचेंज ऑफर्स का डिस्काउंट मिलने पर iPhone 16 Pro की कीमत 61,999 रुपये तक हो सकती है.

आईफोन 16 प्रो के स्पेसिफिकेशन्स
16 Pro में सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले मिलता है. यह फोन A18 Pro चिपसेट से लैस है. डिवाइस को धूल और पानी से बचाने के लिए IP68 रेटिंग दी गई है. साथ ही रियर में 48MP का मेन कैमरा और 12MP टू डेप्थ कैमरा शामिल है. 

iPhone 15 पर ऑफर्स
Amazon फेस्टिव सेल में iPhone 15 की कीमत 59,900 रुपये से घटकर सिर्फ 43,749 रुपये हो गई है. सेल में आपको बैंक डिस्काउंट का लाभ भी मिल रहा है. साथ ही एक्सचेंज ऑफर में पुराना या करंट फोन देने पर 44,050 रुपये तक की बचत का फायदा हो सकता है. बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू दिए गए फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करती है. 

यह भी पढ़े: Foldable iPhone को लेकर हुआ ऐसा खुलासा! खुशी से झूम उठेंगे फैन्स; कहेंगे- वाह ऐप्पल मौज कर दी...

iPhone 15 के फीचर्स

आईफोन 15 में 6.1 इंच की सुपर रेटिन XDR OLED डिस्प्ले आती है. जिसमें रेजोल्यूशन 1179x2556p और 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है. iPhone 15 में A16 बायोनिक प्रोसेसर मिलता है. डिवाइस के रियर में 48MP का वाइड एंगल कैमरा शामिल है. इसके अलावा 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

iPhone 16 Pro iPhone 15Amazon Flipkart Sale 2025

Trending news

Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन PM मोदी ने GST दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन PM मोदी ने GST दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
;