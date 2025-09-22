iPhone 16 Pro खरीदने का आज Golden Chance! मिलेगा iPhone 16 की कीमत पर; जानिए Offers

Amazon & Flipkart Sale Discounts On iPhone: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 2025 एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए आज यानी 22 सितंबर से लाइव हो गई है. वहीं नॉर्मल यूजर्स के लिए 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है. सेल के दौरान स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, स्मार्ट टीवी और होम एप्लायंसेज पर भारी ऑफर्स दिए जा रहे हैं.

अगर आप भी इन फेस्टिव सीजन सेल में iPhone 16 Pro या iPhone 15 खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहें, तो दम आपको सेल में मिल रहे तगड़े डिस्काउंट के बारे में डिटेल में बताएंगे. जिससे आप कम कीमत में ऑफर्स के साथ फोन खरीद पाएंगे. चलिए जानते हैं....

यह भी पढ़े: GST New Rates: कितने सस्ते हो गए Smartphones और Laptops? अधूरा नहीं... पूरा सच जानिए

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 16 Pro पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट

iPhone 16 Pro 128GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 1,05,999 रुपये में उपलब्ध है. बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर 5% तक का कैशबैक मिल रहा है. जिसके बाद फोन का दाम 1,01,999 रुपये रह जाएगा. साथ ही एक्सचेंज ऑफर्स में पुराना डिवाइस देने पर 40,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. लेकिन बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करती है. एकसचेंज ऑफर्स का डिस्काउंट मिलने पर iPhone 16 Pro की कीमत 61,999 रुपये तक हो सकती है.

आईफोन 16 प्रो के स्पेसिफिकेशन्स

16 Pro में सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले मिलता है. यह फोन A18 Pro चिपसेट से लैस है. डिवाइस को धूल और पानी से बचाने के लिए IP68 रेटिंग दी गई है. साथ ही रियर में 48MP का मेन कैमरा और 12MP टू डेप्थ कैमरा शामिल है.

iPhone 15 पर ऑफर्स

Amazon फेस्टिव सेल में iPhone 15 की कीमत 59,900 रुपये से घटकर सिर्फ 43,749 रुपये हो गई है. सेल में आपको बैंक डिस्काउंट का लाभ भी मिल रहा है. साथ ही एक्सचेंज ऑफर में पुराना या करंट फोन देने पर 44,050 रुपये तक की बचत का फायदा हो सकता है. बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू दिए गए फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करती है.

यह भी पढ़े: Foldable iPhone को लेकर हुआ ऐसा खुलासा! खुशी से झूम उठेंगे फैन्स; कहेंगे- वाह ऐप्पल मौज कर दी...

iPhone 15 के फीचर्स

आईफोन 15 में 6.1 इंच की सुपर रेटिन XDR OLED डिस्प्ले आती है. जिसमें रेजोल्यूशन 1179x2556p और 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है. iPhone 15 में A16 बायोनिक प्रोसेसर मिलता है. डिवाइस के रियर में 48MP का वाइड एंगल कैमरा शामिल है. इसके अलावा 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.