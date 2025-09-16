iPhone Out of Stock की टेंशन खत्म! Flipkart 'Pre Reserve Pass' से बुक करें फोन, पहले जान लें फायदे
iPhone Out of Stock की टेंशन खत्म! Flipkart 'Pre Reserve Pass' से बुक करें फोन, पहले जान लें फायदे

Book iPhone Before Sale: फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में iPhone खरीदने की सोच रहे हैं? तो प्री-रिजर्व पास की मदद से पहले से फोन बुक कर सकते हैं. खासतौर पर iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max के लिए यह ऑफर पेश किया गया है.

 

Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:47 AM IST
iPhone Out of Stock की टेंशन खत्म! Flipkart 'Pre Reserve Pass' से बुक करें फोन, पहले जान लें फायदे

Flipkart’s Big Billion Day iPhone Pass: क्या आप भी 23 सितंबर से शुरू हो रही Flipkart Big Billion Day Sale में iPhone खरीदने का सोच रहे हैं. लेकिन सेल में भीड़ देखकर टेंशन में है कि फोन बुक हो पाएगा या नहीं. आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट सेल (अर्ली एक्सेस) एक खास Pre-Reserve Pass लेकर आया है, इसमें आपको बस थोड़ा-सी कीमत एडवांस देकर आईफोन पहले ही रिजर्व कर सकते हैं. यानि यह पास लेने पर सेल शुरू होने के बाद iPhone पक्का आपके हाथों में होगा. आइए समझते है कैसे यह पास आपके काम का साबित होगा.

यह भी पढ़े: Elon Musk का सपना होगा चूर-चूर! 'दुश्मन' बना रहा इंसानी Robots, मुंह-मांगी कीमत पर रख रहा वैज्ञानिकों को

iPhone मॉडल्स पर Pre-Reserve Pass की कीमत

Flipkart का प्री-रिजर्व पास आईफोन के तीन वेरिएंट के लिए ऑफर लेकर आया है. इसके जरिए आप iPhone 16 Pro (128GB), iPhone 16 Pro (256GB) और iPhone 16 Pro Max (256GB) बुक कर सकते हैं. इस पास का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले ही 5000 रुपये देने होंगे. आपको बता दें कि यह कीमत रिफंड नहीं होगी. iPhone ऑर्डर करते समय यह कीमत आपके बिल में से कम कर दी जाएगी.

प्री-रिजर्व पास का बड़ा फायदा
Flipkart का प्री-रिजर्व पास iPhone खरीदने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा. अक्सर सेल में आईफोन आते ही तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. लेकिन अगर आपने यह पास लिया होगा, तो इसकी मदद से आपका iPhone रिजर्व रहेगा. बस ध्यान रखें कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल (अर्ली एक्सेस) के पहले 24 घंटे के अंदर इस पास का इस्तेमाल करना होगा. अगर आप किसी कारण से आईफोन नहीं खरीदते हैं, तो खर्च किए पैसे रिफंड नहीं होंगे.  

कैसे काम करता है Pre-Reserve Pass
फ्लिपकार्ट के इस पास की कीमत 5000 रुपये है.  फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल (अर्ली एक्सेस) यानि 22 सितंबर को 24 घंटे के लिए ये पास वैलिड रहेगा. इसका यूज करके आप चुनिंदा iPhone मॉडल को खरीद पाएंगे. साथ ही एडवांस पे किए 5000 रुपये फोन की कीमत में चेकआउट के समय घटा दी जाएगी. इसके लिए किसी कूपन कोड की लगाने की जरूरत नहीं होगी. 

यह भी पढ़े: ChatGPT से क्या सवाल पूछते हैं लोग? लड़का या लड़की.. कौन करता है ज्यादा इस्तेमाल? सबकुछ बता डाला कंपनी ने

प्री-रिजर्व पास के नियम जान लें

पास खरीदने से पहले जरूरी बातें जान लीजिए. एक व्यक्ति केवल एक ही पास खरीद सकता है. पास खरीदने के बाद उसके पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे. पास खरीदने का मतलब यह नहीं है कि आपका ऑर्डर बुक हो चुका है, बल्कि इसका मतलब है कि स्टॉक में से एक iPhone यूनिट आपके लिए रोक रखी है. सेल के अर्ली एक्सेस के पहेल 24 घंटे में आप ऑर्डर करते हैं, तो फोन आपका हो जाएगा. 

प्री रिजर्व पास का यूज केवल उसी iPhone को खरीदने के लिए कर पाएंगे जिसकी आपने बुकिंग की थी. हालांकि आप कलर वेरिएंट सेलेक्ट कर सकेंगे. ध्यान रखें कि यह पास सेल के शुरूआती 24 घंटे के लिए ही वैलिड है. अभी  Flipkart के Pre-Reserve Pass पेज पर Coming Soon लिखा आ रहा है.  इस पास को खरीदने के लिए Flipkart ऐप को बीच-बीच मेंदेखते रहना होगा.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं।

Flipkart iPhone 16 Pro

