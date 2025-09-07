iPhone 16 Pro Max की कीमत पहली बार होगी 1 लाख रुपये से भी कम! जानें कब और कहां से खरीदें

iPhone 16 जबसे लॉन्च हुआ है तभी से इसे लेकर दुनियाभर में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. भारत में भी इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है. एक ओर जहां iPhone 17 की लॉन्चिंग टाइम के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वहीं अब भी iPhone 16 की मांग थमती नहीं दिख रही. इसी बीच अब खबर आई है कि iPhone 16 सीरीज के iPhone 16 Pro Max पर जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट माना जा रहा है. चलिए जानते हैं यह ऑफर कब और कहां लिया जा सकता है.

जानें कहां से मिलेगा डिस्काउंट

दरअसल, 23 सितंबर से Flipkart Big Billion Days Sale 2025 की शुरुआत होने जा रही है. यहां कई डिवाइस जबरदस्त डिस्काउंट पर मिलने वाले हैं. इसी दौरान iPhone 16 Pro Max पर बंपर ऑफर मिलने वाला है. एक प्रोफेशनल फोटो के हिंट के हवाले से कहा जा रहा है कि Apple के पिछले साल आए फ्लैगशिप iPhone 16 Pro Max की कीमत इस सेल में 1,00,000 से भी जा सकती है. यह पहली बार होगा जब iPhone 16 Pro Max की कीमत इतनी कम होने वाली है.

लिमिटेड टाइम तक होगा ऑफर

दूसरी ओर यह भी ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर कंपनी इतनी बड़ी डील देती है तो यह कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही होगी और कुछ ही देर में सेल के दौरान ही iPhone 16 Pro Max की कीमतें फिर बढ़ जाएंगी. अगर आप भी इस स्मार्टफोन को खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो Flipkart की सेल शुरू होने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो जाएं और डील लाइव होते ही इस तुरंत खरीद लें.

कंपनी ने किया कंफर्म

गौरतलब है कि Flipkart ने पिछले ही दिनों सेल की तारीख कंफर्म की है. इसके बाद धीरे-धीरे उन स्मार्टफोन्स के नामों का खुलासा करना शुरू कर दिया, जिन पर भारी डिस्काउंट मिल सकता है. इनमें iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Motorola Edge 60 Pro, OnePlus Buds 3 जैसे फोन शामिल हैं. इसके अलावा TWS ईयरबड्स, Intel PCs, 55-इंच स्मार्ट TV और फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन पर भी शानदार डील्स का फायदा उठाया जा सकता है.

यहां से मिला हिंट

हाल ही में Flipkart ने एक प्रमोशनल फोटो शेयर किया है, जिसमें iPhone 16 Pro Max के डिस्काउंट को लेकर हिंट दिया गया है. इसमें बताया गया है कि iPhone 16 Pro Max की कीमत 'from xx,xxx' से शुरू होगी. कंपनी ने फिलहाल कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पांच डिजिट दिखाकर ये तो कन्फर्म ही कर दिया है कि स्मार्टफोन की कीमत 1 लाख रुपये से कम ही रहने वाली है. बता दें कि iPhone 16 Pro Max के 256GB वेरिएंट को 1,44,900 रुपये में लॉन्च किया गया था.