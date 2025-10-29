भरभरा कर गिरे iPhone 16 Pro के दाम! अमेजन-फ्लिपकार्ट नहीं, यहां मिल रहा आईफोन पर सबसे तगड़ा डिस्काउंट

iPhone 16 Pro Price Drop: Apple के प्रीमियम फोन पर डिस्काउंट का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. पिछले साल के सबसे दमदार और स्टाइलिश फोन iPhone 16 Pro पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. दिवाली सेल खत्म होने के बाद भी कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मोबाइल पर जबरदस्त छूट दे रहे हैं. iPhone 16 Pro की कीमत पहले 1,19,900 थी, लेकिन यह फोन अब कम कीमत में उपलब्ध है.

iPhone 16 Pro पर भारी बचत

दरअसल यह धमाकेदार डील BigBasket प्लेटफॉर्म पर मिल रही है. यहां iPhone 16 Pro की कीमत अब केवल 99,990 हो गई है. इससे सीधे 19,910 की बचत होती है. यह 2024 के महंगे फ्लैगशिप फोन को अब आम लोगों की पहुंच में ले आता है. साथ ही चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको बैंक ऑफर का फायदा मिलेगा. इसके अलावा पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने पर भी एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी.

iPhone 16 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

यह फोन केवल डिस्काउंट के लिए नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन फीचर्स के लिए भी जाना जाता है. इसमें 6.3 इंच की LTPO OLED स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूथ चलती है. इसमें Apple की दमदार A18 प्रो चिप दी गई है जो इसे मार्केट के सबसे तेज फोन्स में से एक बनाती है. साथ ही 8GB रैम और 1TB तक स्टोरेज दिया गया है.

आईफोन 16 प्रो का कैमरा शानदार है. इसमें 48MP का मेन सेंसर है और 12MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो दिया गया है. इसके अलावा 48MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है. फोन में 3582mAh की बैटरी पूरे दिन का साथ देती है. साथ ही इसमें 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है.

iPhone 13 पर भी तगड़ी छूट

अगर आपका बजट 40,000 रुपये के आसपास है, तो iPhone 13 के 128GB स्टोरेज मॉडल पर भी जबरदस्त ऑफर चल रहा है. यह आईफोन विजय सेल्स पर केवल 43,990 रुपये में मिल रहा है. ICICI Bank या SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे फोन की कीमत 38,990 रुपये हो जाती है. आईफोन 13 की कीमत लॉन्च के समय 79,900 रुपये थी. यानी ये फोन लगभग 40,910 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है. साथ ही एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाकर और भी छूट का मजा ले सकते हैं.