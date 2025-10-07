Advertisement
trendingNow12951808
Hindi Newsटेक

iPhone 16 सीरीज पर सबसे बड़ी लूट, Flipkart सेल में लपक ले ये मौका, कीमत जान नहीं रुक पाएंगे कदम!

Flipkart Deals On iPhone 16 Series: फ्लिपकार्ट दिवाली से पहले ही अपनी Big Festive Dhamaka सेल लेकर आ गया है. सेल के दौरान iPhone 16 सीरीज पर तगड़े ऑफर्स देखने को मिले हैं. ग्राहकों को ब्रांडेड डिवाइस डिस्काउंट पर खरीदने का गोल्डन चांस मिल रहा है. आइए जानते हैं ऑफर्स और कीमत के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 16 सीरीज पर सबसे बड़ी लूट, Flipkart सेल में लपक ले ये मौका, कीमत जान नहीं रुक पाएंगे कदम!

iphone 16 Series Discount: फ्लिपकार्ट दिवाली से पहले ही Flipkart Big Festive Dhamaka सेल लाइव हो चुकी है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, स्मार्ट वॉच या लैपटॉप आदि प्रॉडक्ट खरीदने की सोच रहे हैं, तो बता दें कि इन पर धमाकेदार डिस्काउंट और ऑफर्स उपलब्ध है. ये मौका ग्राहकों के लिए खरीदारी का सनहरा मौका साबित हो सकता है. फ्लिपकार्ट की इस सेल में iPhone 16, iPhone16 Pro, iPhone 16 Pro Max पर जबरदस्त छूट पेश की गई है. चलिए जानते हैं इनकी कीमत में कितनी गिरावट आई है.

यह भी पढ़ें: फिल्म डायरेक्टर्स की छुट्टी करने चले Elon Musk? Grok पर खेला बड़ा दांव, अगले साल... 

iPhone 16 पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लिपकार्ट बिग फेस्टिव धमाका सेल में iPhone 16 की कीमत 69,999 रुपये से घटकर अब सिर्फ 56,150 रुपये हो गई है. साथ ही फोन पर बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का बेनिफिट भी मिल सकता है. iPhone 16 में 6.10 इंच की डिस्प्ले के साथ 1179x2556 पिक्सल रेजोल्यूशन दिया गया है. 

फोन में Apple A18 प्रोसेसर भी शामिल है. यह डिवाइस iOS 18 पर रन करता है. रियर में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का दूसरा कैमरा दिया गया है. इसके अलावा फ्रंट में 12MP का सेल्फी कैमरा मिलता है.

iPhone 16 Pro पर ऑफर्स
iPhone 16 Pro को फ्लिपकार्ट सेल में 1,09,999 रुपये के बजाय 84,650 रुपये में खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है. इस फोन पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज वैल्यू की छूट भी शामिल है. iPhone 16 Pro में 6.3 इंच की सुपर रेटीना एक्सडीआर एलईडी डिस्प्ले दी गई है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,000  निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. आईफोन 16 प्रो में A18 Pro चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है.

iPhone 16 Pro Max पर जबरदस्त छूट 
फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 1,39,999 रुपये की जगह सिर्फ 1,04,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. ध्यान रखें कि इस कीमत में बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स जैसी छूट शामिल हैं. इसमें 6.9 इंच की LTPO सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले दी गई है. 

यह भी पढ़ें: अब भी सोच में डूबा Apple, यहां AgentKit से बदल गया पूरा AI का खेल! OpenAI के डेमो ने किया हैरान

साथ ही रेजोल्यूशन 1206x2622p है और 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है. iPhone 16 Pro Max हेक्सा कोर A18 Pro प्रोसेसर पप रन करता है. इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है. जिसमें 48MP का वाइड कैमरा, 12MP का पेरीस्कोप कैमरा और 48MP का अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा मिलता है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

iphone 16Flipkart

Trending news

ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
All India Weather update
ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात