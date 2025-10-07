iPhone 16 सीरीज पर सबसे बड़ी लूट, Flipkart सेल में लपक ले ये मौका, कीमत जान नहीं रुक पाएंगे कदम!

iphone 16 Series Discount: फ्लिपकार्ट दिवाली से पहले ही Flipkart Big Festive Dhamaka सेल लाइव हो चुकी है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, स्मार्ट वॉच या लैपटॉप आदि प्रॉडक्ट खरीदने की सोच रहे हैं, तो बता दें कि इन पर धमाकेदार डिस्काउंट और ऑफर्स उपलब्ध है. ये मौका ग्राहकों के लिए खरीदारी का सनहरा मौका साबित हो सकता है. फ्लिपकार्ट की इस सेल में iPhone 16, iPhone16 Pro, iPhone 16 Pro Max पर जबरदस्त छूट पेश की गई है. चलिए जानते हैं इनकी कीमत में कितनी गिरावट आई है.

iPhone 16 पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट बिग फेस्टिव धमाका सेल में iPhone 16 की कीमत 69,999 रुपये से घटकर अब सिर्फ 56,150 रुपये हो गई है. साथ ही फोन पर बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का बेनिफिट भी मिल सकता है. iPhone 16 में 6.10 इंच की डिस्प्ले के साथ 1179x2556 पिक्सल रेजोल्यूशन दिया गया है.

फोन में Apple A18 प्रोसेसर भी शामिल है. यह डिवाइस iOS 18 पर रन करता है. रियर में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का दूसरा कैमरा दिया गया है. इसके अलावा फ्रंट में 12MP का सेल्फी कैमरा मिलता है.

iPhone 16 Pro पर ऑफर्स

iPhone 16 Pro को फ्लिपकार्ट सेल में 1,09,999 रुपये के बजाय 84,650 रुपये में खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है. इस फोन पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज वैल्यू की छूट भी शामिल है. iPhone 16 Pro में 6.3 इंच की सुपर रेटीना एक्सडीआर एलईडी डिस्प्ले दी गई है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. आईफोन 16 प्रो में A18 Pro चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है.

iPhone 16 Pro Max पर जबरदस्त छूट

फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 1,39,999 रुपये की जगह सिर्फ 1,04,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. ध्यान रखें कि इस कीमत में बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स जैसी छूट शामिल हैं. इसमें 6.9 इंच की LTPO सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले दी गई है.

साथ ही रेजोल्यूशन 1206x2622p है और 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है. iPhone 16 Pro Max हेक्सा कोर A18 Pro प्रोसेसर पप रन करता है. इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है. जिसमें 48MP का वाइड कैमरा, 12MP का पेरीस्कोप कैमरा और 48MP का अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा मिलता है.