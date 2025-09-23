सस्ते iPhone की खुशी पल भर में खत्म, Flipkart ने कर दिए सभी ऑर्डर कैंसिल! यूजर्स ने काटा सोशल मीडिया पर जमकर बवाल

iPhone 16 Series Flipkart Order Cancelled: फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज शुरू होने पर iPhone 16 सीरीज पर धमाकेदार डिस्काउंट की घोषणा की गई थी. ग्राहकों ने iPhone 16 और iPhone 16 Pro को सस्ते दामों पर बुक किया लेकिन कुछ घंटों में...
Flipkart Cancelled iPhone 16 Series Order: फ्लिपकार्ट पर सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से बिग बिलियन डेज 2025 सेल शुरू हो चुकी है. इस सेल में एप्पल, सैमसंग, वनप्लस से लेकर सभी ब्रांडेड स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. सेल के दौरान iPhone 16 सीरीज पर के मॉडल्स पर तगड़ी छूट मिल रही है. लेकिन सेल शुरू होते ही ग्राहकों के ऑर्डर कैंसिल होने की शिकायत आने लगी.
जिस बात की ज्यादातर लोग चिंता कर रहे थे वो ही हुआ. आर्डर कैंसिल होने पर ग्राहकों ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए अपनी इस समस्या की डिटेल्स शेयर की है. आइए पूरा मामला जानते हैं...
मामले की पूरी जानकारी
Flipkart की Big Billion Days Sale रात से ही शुरू हो चुकी है. जिसके चलते ग्राहकों ने iPhone 16 (128GB) केवल 51,999 रुपये में और iPhone 16 Pro (128GB) सिर्फ 75,999 रुपये में ऑर्डर किया. पिछले साल लॉन्च हुआ यह मॉडल बेहद सस्ती कीमत में उपलब्ध था. जबकि फ्लिपकार्ट ब्लैक और प्लस मेंबर्स के लिए यह सेल 22 सितंबर से ही शुरू हो चुकी थी.
Sad to see that flipkart had cancelled soo many iPhone 16 series ordered during BBD Sale, This is the case every year and this is very sad
How can this price drop be trusted? pic.twitter.com/Q1o2X80sKd
— Techno Ruhez (@AmreliaRuhez) September 23, 2025
As a Flipkart Plus member, I placed my iPhone 16 Pro order last night. By morning, it's cancelled. This feels like false advertising & broken trust.@Flipkart @flipkartsupport if you can’t honor committed orders, why run these campaigns?#BigBillionDays #iPhone16Pro #ScamAlert pic.twitter.com/al2HweAomi
— Yasharth Tripathi (@YasharthRatan) September 22, 2025
Flipkart what a scam
Ordered the iPhone 16 twice and the order got cancelled both times. The first orders refund came immediately while fliokart says it'll take till the 26th for the second refund. Extremely unprofessional. Never buying from them again@flipkartsupport @Flipkart pic.twitter.com/MUhchChxDe
— dosa cat (@Nidhiheh) September 22, 2025
पेमेंट पूरा होने पर भी बुकिंग कैंसिल
सेल शुरू होते ही लोगों ने iPhone ऑर्डर करना चालू कर दिया. कुछ यूजर्स ने कहा कि यहां तक कि पेमेंट भी कंप्लीट हो चुकी थी. लेकिन बुकिंग करने के कुछ ही घंटों में उनके पास ऑर्डर कैंसिल का मैसेद आता है. यूजर्स ने X पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किए है, जिनमें फ्लिकार्ट 'Payment Failure' होने की डिटेल्स दिखा रहा है. वहीं ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने पूरा पेंमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया था.
