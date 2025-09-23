सस्ते iPhone की खुशी पल भर में खत्म, Flipkart ने कर दिए सभी ऑर्डर कैंसिल! यूजर्स ने काटा सोशल मीडिया पर जमकर बवाल
सस्ते iPhone की खुशी पल भर में खत्म, Flipkart ने कर दिए सभी ऑर्डर कैंसिल! यूजर्स ने काटा सोशल मीडिया पर जमकर बवाल

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:23 PM IST
Flipkart Cancelled iPhone 16 Series Order: फ्लिपकार्ट पर सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से बिग बिलियन डेज 2025 सेल शुरू हो चुकी है. इस सेल में एप्पल, सैमसंग, वनप्लस से लेकर सभी ब्रांडेड स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. सेल के दौरान iPhone 16 सीरीज पर के मॉडल्स पर तगड़ी छूट मिल रही है. लेकिन  सेल शुरू होते ही ग्राहकों के ऑर्डर कैंसिल होने की शिकायत आने लगी. 

जिस बात की ज्यादातर लोग चिंता कर रहे थे वो ही हुआ. आर्डर कैंसिल होने पर ग्राहकों ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए अपनी इस समस्या की डिटेल्स शेयर की है. आइए पूरा मामला जानते हैं...

मामले की पूरी जानकारी

Flipkart की Big Billion Days Sale रात से ही शुरू हो चुकी है. जिसके चलते ग्राहकों ने iPhone 16 (128GB) केवल 51,999 रुपये में और iPhone 16 Pro (128GB) सिर्फ 75,999 रुपये में ऑर्डर किया. पिछले साल लॉन्च हुआ यह मॉडल बेहद सस्ती कीमत में उपलब्ध था. जबकि फ्लिपकार्ट ब्लैक और प्लस मेंबर्स के लिए यह सेल 22 सितंबर से ही शुरू हो चुकी थी. 

पेमेंट पूरा होने पर भी बुकिंग कैंसिल
सेल शुरू होते ही लोगों ने iPhone ऑर्डर करना चालू कर दिया. कुछ यूजर्स ने कहा कि यहां तक कि पेमेंट भी कंप्लीट हो चुकी थी. लेकिन बुकिंग करने के कुछ ही घंटों में उनके पास ऑर्डर कैंसिल का मैसेद आता है. यूजर्स ने X पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किए है, जिनमें फ्लिकार्ट 'Payment Failure' होने की डिटेल्स दिखा रहा है. वहीं ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने पूरा पेंमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया था. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

Flipkart Order CancellediPhone 16 series

