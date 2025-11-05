2025 में सबसे ज्यादा कौन सा iPhone बिका? दिवाली पर उड़ा दिया गर्दा, सस्ते में खरीदा महंगा फोन

रिसर्च फर्म Counterpoint Research की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple iPhone 16 ने भारत में लगातार दूसरे क्वार्टर में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone मॉडल का खिताब अपने नाम किया है. रिपोर्ट बताती है कि Apple की शिपमेंट में iPhone 16 का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसकी डिमांड मेट्रो सिटी से लेकर छोटे शहरों तक देखने को मिली. Flipkart की Big Billion Day Sale के दौरान भी iPhone 16 सबसे बड़ी डील साबित हुआ. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सेल में बिकने वाले सबसे ज़्यादा डिवाइसेज़ में से एक था. साल खत्म होने में अब सिर्फ तीन महीने बचे हैं, और अब साफ कहा जा सकता है कि iPhone 16, 2025 का सबसे लोकप्रिय iPhone बन चुका है.

Apple की भारत में रिकॉर्ड सफलता – पहली बार टॉप 5 ब्रांड्स में शामिल

Counterpoint Research के एनालिस्ट शुभम सिंह के अनुसार, Apple ने पहली बार भारत में वॉल्यूम के आधार पर टॉप 5 ब्रांड्स में जगह बनाई है. अब भारत, अमेरिका और चीन के बाद Apple का तीसरा सबसे बड़ा iPhone मार्केट बन गया है. Apple ने अपने प्रीमियम ब्रांड इमेज, आसान फाइनेंसिंग विकल्पों और तेजी से बढ़ते रिटेल नेटवर्क की मदद से भारत के मार्केट में जबरदस्त पकड़ बनाई है. iPhone 16 लगातार दूसरे क्वार्टर में भारत में सबसे ज्यादा शिप होने वाला डिवाइस रहा. छोटे शहरों से डिमांड में बढ़ोतरी और Pro मॉडल्स की बढ़ती हिस्सेदारी ने Apple के एवरेज सेलिंग प्राइस (ASP) को भी ऊपर पहुंचा दिया है.

iPhone 16 की ग्लोबल परफॉर्मेंस – जापान और मिडिल ईस्ट में सबसे आगे

Counterpoint की ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 16 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन भी बना है. Q1 2025 में, इसने दो साल बाद फिर से टॉप पोज़िशन हासिल की है. जापान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका (MEA) जैसे मार्केट्स में iPhone 16 सीरीज़ की बिक्री शानदार रही. जापान में बेस मॉडल की ग्रोथ सबसे तेज़ रही. बेहतर आर्थिक हालात और नई सब्सिडी पॉलिसी ने Apple की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और इकोसिस्टम को और मजबूत किया है, जिससे iPhone 16 की लोकप्रियता और बढ़ गई है.

भारत में Apple का अब तक का सबसे बड़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड

Apple India ने सितंबर 2025 क्वार्टर में अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया है. कंपनी की अर्निंग्स कॉल के मुताबिक, इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह रही iPhone 16 सीरीज़ की दमदार बिक्री, त्योहारों के मौसम की बढ़ती मांग और Apple रिटेल स्टोर्स का विस्तार. Apple के CEO टिम कुक ने कहा कि भारत इस समय कंपनी के लिए सबसे उभरता हुआ मार्केट है. कंपनी ने डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल की है और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों चैनलों पर ग्राहकों की भागीदारी में इज़ाफा हुआ है.

Apple बनी $4 ट्रिलियन की कंपनी – दुनिया में फिर से नंबर वन की ओर

हाल ही में Apple ने इतिहास रच दिया जब वह पहली बार $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू पार करने वाली कंपनी बन गई. पिछले तीन महीनों में Apple के शेयरों में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका कारण सितंबर में लॉन्च हुए iPhone 17 मॉडल्स की जोरदार बिक्री मानी जा रही है. Apple अब Nvidia और Microsoft जैसी कंपनियों के साथ दुनिया की सबसे कीमती टेक कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. Nvidia की मार्केट वैल्यू $4.88 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है.

भारत और वियतनाम में बढ़ा Apple का निवेश

JPMorgan के विश्लेषक समीक चटर्जी ने CNBC के साथ शेयर की गई रिपोर्ट में लिखा, “Apple अब अमेरिका के लिए चीन से बाहर, यानी भारत और वियतनाम जैसे देशों में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है. इससे कंपनी की पोजिशन ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ सिस्टम में और मजबूत हुई है.”