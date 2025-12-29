Advertisement
trendingNow13057082
Hindi Newsटेकभारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन कौन सा है? Vivo को पछाड़ इस कंपनी ने गाड़े झंडे

भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन कौन सा है? Vivo को पछाड़ इस कंपनी ने गाड़े झंडे

iPhone 16 भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है. इसने उन Android फोन्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कीमत iPhone के मुकाबले कई गुना कम है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन कौन सा है? Vivo को पछाड़ इस कंपनी ने गाड़े झंडे

भारत जैसे प्राइस-सेंसिटिव बाजार में Apple का टॉप पर पहुंचना कभी मुश्किल सपना माना जाता था. लेकिन 2025 में यह हकीकत बन गया. Mint की रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 16 भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है. इसने उन Android फोन्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कीमत iPhone के मुकाबले कई गुना कम है. यह उपलब्धि बताती है कि Apple अब भारत में सिर्फ एक प्रीमियम ब्रांड नहीं रहा, बल्कि मेनस्ट्रीम प्लेयर बन चुका है.

iPhone 16 की रिकॉर्ड सेल्स
Counterpoint Research के आंकड़ों के अनुसार, 2025 के पहले 11 महीनों में Apple ने भारत में करीब 65 लाख iPhone 16 यूनिट्स की बिक्री की. इसी अवधि में Vivo Y29 5G जैसी पॉपुलर बजट डिवाइस की बिक्री 47 लाख यूनिट्स तक सीमित रही. यह अंतर इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि iPhone 16 की कीमत Vivo के इस फोन से तीन गुना से ज्यादा है. इसके बावजूद ग्राहक बड़ी संख्या में Apple की ओर शिफ्ट हुए हैं.

iPhone 15 की मौजूदगी ने भी बदली तस्वीर
सिर्फ iPhone 16 ही नहीं, बल्कि iPhone 15 ने भी 2025 में टॉप 5 बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन्स में अपनी जगह बनाई. iPhone 15 की शुरुआती कीमत करीब 47,000 रुपये रही, जबकि Vivo Y29 5G जैसे फोन्स लगभग 14,000 रुपये में उपलब्ध थे. इसके बावजूद Apple के दो प्रीमियम मॉडल्स का टॉप लिस्ट में होना साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों की सोच तेजी से बदल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

EMI और बैंक ऑफर्स ने आसान बनाया प्रीमियम फोन
Apple की इस सफलता के पीछे फाइनेंसिंग ऑप्शंस की बड़ी भूमिका रही है. नो-कॉस्ट EMI, कैशबैक ऑफर्स और बैंक फाइनेंस स्कीम्स ने महंगे स्मार्टफोन्स को ज्यादा लोगों की पहुंच में ला दिया है. अब यूजर्स को एक बार में बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती, जिससे iPhone जैसे प्रीमियम डिवाइसेज खरीदना आसान हो गया है. यही वजह है कि महंगे फोन्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है.

सुस्त बाजार में भी Apple की तेज रफ्तार
दिलचस्प बात यह है कि Apple की यह ग्रोथ ऐसे समय में आई है, जब भारत का स्मार्टफोन बाजार लगभग स्थिर माना जा रहा है. 2025 में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट करीब 158 मिलियन यूनिट्स रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से बहुत ज्यादा नहीं है. यह लगातार चौथा साल है जब बाजार में सिर्फ लो सिंगल-डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है. इसके बावजूद Apple की बिक्री में तेजी कंपनी की मजबूत पोजिशन को दिखाती है.

भारत में Apple की बड़ी रणनीति
Apple की बढ़ती बिक्री उसके भारत-केंद्रित स्ट्रैटेजी का भी नतीजा है. कंपनी ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाया है. इसके साथ ही Apple अब भारत को सिर्फ प्रोडक्शन बेस नहीं, बल्कि एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में देख रहा है. 2025 में बेंगलुरु, पुणे और नोएडा में नए Apple Stores खुलना इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे भारत में Apple के कुल रिटेल स्टोर्स की संख्या पांच हो गई है.

प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत पकड़
नवंबर 2025 तक भारत में बिके कुल स्मार्टफोन्स में iPhone 15 और iPhone 16 की हिस्सेदारी करीब 8 प्रतिशत रही. प्रीमियम सेगमेंट में यह आंकड़ा काफी अहम माना जाता है. यह दिखाता है कि भारतीय यूजर्स अब सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि ब्रांड, इकोसिस्टम और एक्सपीरियंस को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

iphone 16Best-Selling Smartphoneapple india

Trending news

दिग्विजय सिंह तब कांग्रेस को मजबूत करने से चूक गए, पिता का जनसंघ से नाता?
digvijay singh news
दिग्विजय सिंह तब कांग्रेस को मजबूत करने से चूक गए, पिता का जनसंघ से नाता?
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव