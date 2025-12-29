भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन कौन सा है? Vivo को पछाड़ इस कंपनी ने गाड़े झंडे

भारत जैसे प्राइस-सेंसिटिव बाजार में Apple का टॉप पर पहुंचना कभी मुश्किल सपना माना जाता था. लेकिन 2025 में यह हकीकत बन गया. Mint की रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 16 भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है. इसने उन Android फोन्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कीमत iPhone के मुकाबले कई गुना कम है. यह उपलब्धि बताती है कि Apple अब भारत में सिर्फ एक प्रीमियम ब्रांड नहीं रहा, बल्कि मेनस्ट्रीम प्लेयर बन चुका है.

iPhone 16 की रिकॉर्ड सेल्स

Counterpoint Research के आंकड़ों के अनुसार, 2025 के पहले 11 महीनों में Apple ने भारत में करीब 65 लाख iPhone 16 यूनिट्स की बिक्री की. इसी अवधि में Vivo Y29 5G जैसी पॉपुलर बजट डिवाइस की बिक्री 47 लाख यूनिट्स तक सीमित रही. यह अंतर इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि iPhone 16 की कीमत Vivo के इस फोन से तीन गुना से ज्यादा है. इसके बावजूद ग्राहक बड़ी संख्या में Apple की ओर शिफ्ट हुए हैं.

iPhone 15 की मौजूदगी ने भी बदली तस्वीर

सिर्फ iPhone 16 ही नहीं, बल्कि iPhone 15 ने भी 2025 में टॉप 5 बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन्स में अपनी जगह बनाई. iPhone 15 की शुरुआती कीमत करीब 47,000 रुपये रही, जबकि Vivo Y29 5G जैसे फोन्स लगभग 14,000 रुपये में उपलब्ध थे. इसके बावजूद Apple के दो प्रीमियम मॉडल्स का टॉप लिस्ट में होना साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों की सोच तेजी से बदल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

EMI और बैंक ऑफर्स ने आसान बनाया प्रीमियम फोन

Apple की इस सफलता के पीछे फाइनेंसिंग ऑप्शंस की बड़ी भूमिका रही है. नो-कॉस्ट EMI, कैशबैक ऑफर्स और बैंक फाइनेंस स्कीम्स ने महंगे स्मार्टफोन्स को ज्यादा लोगों की पहुंच में ला दिया है. अब यूजर्स को एक बार में बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती, जिससे iPhone जैसे प्रीमियम डिवाइसेज खरीदना आसान हो गया है. यही वजह है कि महंगे फोन्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है.

सुस्त बाजार में भी Apple की तेज रफ्तार

दिलचस्प बात यह है कि Apple की यह ग्रोथ ऐसे समय में आई है, जब भारत का स्मार्टफोन बाजार लगभग स्थिर माना जा रहा है. 2025 में कुल स्मार्टफोन शिपमेंट करीब 158 मिलियन यूनिट्स रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से बहुत ज्यादा नहीं है. यह लगातार चौथा साल है जब बाजार में सिर्फ लो सिंगल-डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है. इसके बावजूद Apple की बिक्री में तेजी कंपनी की मजबूत पोजिशन को दिखाती है.

भारत में Apple की बड़ी रणनीति

Apple की बढ़ती बिक्री उसके भारत-केंद्रित स्ट्रैटेजी का भी नतीजा है. कंपनी ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाया है. इसके साथ ही Apple अब भारत को सिर्फ प्रोडक्शन बेस नहीं, बल्कि एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में देख रहा है. 2025 में बेंगलुरु, पुणे और नोएडा में नए Apple Stores खुलना इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे भारत में Apple के कुल रिटेल स्टोर्स की संख्या पांच हो गई है.

प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत पकड़

नवंबर 2025 तक भारत में बिके कुल स्मार्टफोन्स में iPhone 15 और iPhone 16 की हिस्सेदारी करीब 8 प्रतिशत रही. प्रीमियम सेगमेंट में यह आंकड़ा काफी अहम माना जाता है. यह दिखाता है कि भारतीय यूजर्स अब सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि ब्रांड, इकोसिस्टम और एक्सपीरियंस को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं.