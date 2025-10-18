iPhone 16e के बिखरे दाम! ₹45,000 से कम में खरीदने का गोल्डन चांस, एक ही झटके में हुआ सस्ता

iPhone 16e Discount: अगर आप कम कीमत में iPhone खरीदने चाहते हैं, तो ये डील आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. क्या आप Flipkart और Amazon सेल में iPhone लेने से चूक गए? तो चिंता न करें. दिवाली के इस खास अवसर पर आईफोन लवर्स के लिए रिलायंस डिजिटल बंपर ऑफर लाया है. आप iPhone 16e को 45,000 रुपये से भी कम दाम में खरीद सकते हैं. गोल्डन चांस सिर्फ Reliance Digital पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें: Spotify का दिवाली धमाका! एक प्लान में मिलेगा 365 दिन तक अनलिमिटेड मजा, म्यूजिक में लगेगा Netflix का तड़का

iPhone 16e को 45 हजार से कम में खरीदने का गोल्डन चांस

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 16e की असली कीमत 59,900 रुपये है, लेकिन ग्राहकों के लिए खुशखबरी है. Reliance Digital पर ये फोन 47,990 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है. साथ ही कस्टमर अगर ICICI बैंक कार्ड का यूज करते हैं, तो 3,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी. यानी यह धांसू iPhone 16e सिर्फ 44,990 रुपये में आपके हाथों में हो सकता है. इतनी बड़ी बचत का मौका फिर नहीं मिलेगा.

iPhone 16e के तगड़े फीचर्स

Apple का iPhone 16e तीन स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है. 128GB इंटरनल स्टोरेज, 256GB और 512GB स्टोरेज में आता है. फोन में 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है. पानी और धूल से बचाने के लिए इसे IP68 रेटिंग मिलती है. इसके अलावा तेज A18 चिपसेट दी गई है.

iPhone 16e के कैमरा और बैटरी फीचर्स

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस iPhone में 48MP का मेन कैमरा और 12MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है. रात में भी शानदार फोटो के लिए iPhone 16e में नाइट मोड और शानदार डिटेल्स के लिए स्मार्ट HDR 5 जैसे धांसू फीचर्स मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: 'रोने लगा रोबोट'...6 साल की दोस्त से जुदाई पर मशीन का टूटा दिल! मरते हुए कही ये दिल छू लेने वाली बात

चार्जिंग के लिए iPhone 16e में USB Type-C पोर्ट और 4005mAh की बैटरी दी गई है. आईफोन 16e के साथ-साथ iPhone 17, iPhone Air, iPhone 15 और दूसरे Apple प्रोडक्ट्स पर भी धमाकेदार ऑफर्स चल रहे हैं.