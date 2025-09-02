धड़ाम से गिरे iPhone 16e के दाम! एक ही झटके में 10,000 रुपये से ज्यादा हुआ सस्ता, जानें कहां मिल रहा ऑफर
धड़ाम से गिरे iPhone 16e के दाम! एक ही झटके में 10,000 रुपये से ज्यादा हुआ सस्ता, जानें कहां मिल रहा ऑफर

Discount On iPhone 16e: आईफोन लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, अगर आप भी काफी टाइम से iPhone खरीदने का सोच रहे हैं तो इससे शानदार मौका दोबारा नहीं मिलेगा. ये बेहतरीन डिल्स हाथ से न जाने दें.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 03:17 PM IST
iPhone 16e With Discount Offers: क्या आप iPhone लवर है और फोन के प्राइज डाउन होने का बेसब्री से इंताजार कर रहे हैं, तो इससे बेहतरीन मौका फिर नहीं मिलेगा. चाहे आप पुराने आईफोन से अपग्रेड करना चाहते हो या नया खरीदना. आपको बता दें कि Vijay Sales पर iPhone 16e पर भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं. जिसके चलते फोन की कीमत ऑनलाइन 10,000 रुपये से भी ज्यादा गिर गई है. आइए जानते हैं डिटेल में... 

Vijay Sales पर गिरा iPhone 16e का दाम

भारत में Apple ने iPhone 16e को फरवरी 2025 में 59,900 रुपये की शुरूआती कीमत में लॉन्च किया था. हाल ही में Vijay Sales की वेबसाइट पर इसका प्राइस कम होकर 52,490 रुपये हो गया है. इसका मतलब है आपको मार्केट दाम से सीधे 7,410 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. 

HDFC कार्ड पर मिल रहे डिस्काउंट 
इसके अलावा HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए EMI ट्रांजैक्शन करने पर 3,500 रुपये का एक्स्ट्रा ऑफर भी मिल रहा है. जिससे ग्राहकों को Vijay Sales की वेबसाइट डिस्काउंट और बैंक ऑफर मिलाकर 10,910 रूपये तक की छूट मिल सकती है. साथ ही कंपनी एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है, इसमें आप पुराने फोन को देकर शानदार डिस्काउंट ले सकते हैं. 

iPhone 16e के स्पेसिफिकेशन्स

iPhone 16e में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 60Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकता है. इसमें शानदार एल्यूमिनियम डिजाइन दिया गया है जो प्रीमियम लुक देता है.  फोन की सेफ्टी के लिए फेस आईडी फीचर और Apple के A18 चिप को 8GB रैम के साथ कनेक्ट किया गया है जो आईफोन को पावर देता है. साथ ही इसमें Action Button भी मिलता है, जिसे iPhone यूजर अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं.

इसके बेहतरीन कैमरे की बात ही कुछ खास है. इसमें 48MP का मेन लेंस दिया गया है, जो 2X तक ऑप्टिकल जूम करता है. फ्रंट में 12MP कैमरा वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बेहद काम का है. पानी और धूल से सेफ्टी के लिए फोन IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आता है. iPhone 16e Apple Intelligence फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, जिससे ये फोन और भी स्मार्ट बनता है. 

;