iPhone 17 की स्क्रीन में होने वाला है ऐसा बदलाव, नई लीक ने पैदा की सनसनी

iPhone 17 सीरीज सितंबर में यानी अगले ही महीने ग्लोबली लॉन्च होने वाला है. हालांकि, इससे पहले ही इस सीरीज को लेकर हर दन नई डिटेल्स सामने आ रही हैं, जो iPhone के चाहने वालों के बीच एक्साइटमेंट को बढ़ा रही हैं. अब फिर नई लीक आई है, जिसमें iPhone 17 के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स सामने को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है. iPhone 17 सीरीज में स्टैंडर्ड वेरिएंट के अलावा Pro, Pro Max और Air वेरिएंट लॉन्च किया जाने वाला है. इस बार सीरीज में Air वेरिएंट बिल्कुल नया है, जिसे लेकर कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं, जो लोगों को हैरान कर रहे हैं.