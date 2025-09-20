iPhone 17 के इस मॉडल में सामने आई बड़ी खामी, कैमरे ने यूजर्स को किया निराश! Apple ने दी सफाई

iPhone 17 Air Camera Bug: Apple की 9 सितंबर को लॉन्च हुई नई सीरीज iPhone 17 की बिक्री शुरू हो गई है. Apple के नए फोन लेने के लिए लोग लंबी लाइनों में भी लगकर घंटों खड़े हो रहे हैं. इस बार कंपनी ने अपनी फोन सीरीज में बदलाव करते हुए iPhone Air लॉन्च किया है जो सबसे ज्यादा पतला फोन है. iPhone Air को कंपनी ने बेस्ट ऑप्शन बताया है. लेकिन जैसे ही बिक्री शुरू हुई लोग फोन खरीदने के बाद अपनी प्रतिक्रया भी देने लगे हैं. नए फोन खरीदते ही ग्राहकों ने इनके फर्स्ट इंप्रेशन सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है. वहीं कुछ यूजर्स ने नई सीरीज iPhone Air के कैमरा में तकनीकी कमियां बताई हैं. इस बग का असर आईफोन एयर से फोटो लेते समय दिख रहा है. Apple ने भी इसकी पुष्टि की है.

कैमरे में आ रही है दिक्कत

CNN Underscore की रिपोर्ट के अनुसार एक टेक जर्नलिस्ट आईफोन एयर और iPhone 17 Pro Max का रिव्यू कर रहा था तभी सबसे पहले आईफोन एयर के कैमरा में बग की जानकारी मिली. कॉन्सर्ट फोटो लेते समय जर्नलिस्ट ने पाया कि हर 10 में से एक फोटो का कुछ हिस्सा काला या इसमें अजीब से डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ में सफेद लाइनें दिखाई दे रही हैं. लेकिन ऐसा कुछ किसी किसी बार ही हो रहा है. जर्नलिस्ट के मुताबिक खासकर LED डिस्प्ले की तस्वीरें लेते हुए इस बग का असर दिख रहा है.

ऐप्पल ने क्या कहा

ऐप्पल ने इस समस्या की पुष्टि कर दी है और बताया है कि यह समस्या लाइटिंग के कारण सामने आने वाला सॉफ्टवेयर बग था. कंपनी ने इसे ठीक कर दिया है और आने वाले अपडेट में इस फिक्स को शामिल किया जाएगा. लेकिन कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया कि नया अपडेट कब तक जारी होगा.

इस बार आया है ये नया मॉडल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐप्पल ने 17 सीरीज में प्लस मॉडल को बदलते हुए आईफोन एयर को इस बार लॉन्च किया है. इसकी मोटाई मात्र 5.6mm है और यह अब तक का सबसे पतला आईफोन है. इस फोन में आपको 6.5 की प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन मिलती है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है. A19 Pro चिपसेट वाले इस फोन की भारत में शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है. वहीं iPhone 17 Pro Max 2TB की कीमत 2,29,900 है.

