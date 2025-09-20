iPhone 17 के इस मॉडल में सामने आई बड़ी खामी, कैमरे ने यूजर्स को किया निराश! Apple ने दी सफाई
Advertisement
trendingNow12929616
Hindi Newsटेक

iPhone 17 के इस मॉडल में सामने आई बड़ी खामी, कैमरे ने यूजर्स को किया निराश! Apple ने दी सफाई

iPhone 17 Air Camera Bug: Apple की नई iPhone 17 सीरीज की बिक्री 19 सितंबर से शुरू हो गई है. Apple के नए फोन्स को खरीदने के लिए कस्टमर काफी उत्साहित हैं. खासकर iPhone Air मॉडल को लेकर. लेकिन इसी बीच खबर सामने आ रही है कि आईफोन एयर के कैमरे में समस्या आ रही है. इस पर Apple ने भी अपनी सफाई दी है. आइए जानते हैं....

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 के इस मॉडल में सामने आई बड़ी खामी, कैमरे ने यूजर्स को किया निराश! Apple ने दी सफाई

iPhone 17 Air Camera Bug: Apple की 9 सितंबर को लॉन्च हुई नई सीरीज iPhone 17 की बिक्री शुरू हो गई है. Apple के नए फोन लेने के लिए लोग लंबी लाइनों में भी लगकर घंटों खड़े हो रहे हैं. इस बार कंपनी ने अपनी फोन सीरीज में बदलाव करते हुए iPhone Air लॉन्च किया है जो सबसे ज्यादा पतला फोन है. iPhone Air को कंपनी ने बेस्ट ऑप्शन बताया है. लेकिन जैसे ही बिक्री शुरू हुई लोग फोन खरीदने के बाद अपनी प्रतिक्रया भी देने लगे हैं. नए फोन खरीदते ही ग्राहकों ने इनके फर्स्ट इंप्रेशन सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है. वहीं कुछ यूजर्स ने नई सीरीज iPhone Air  के कैमरा में तकनीकी कमियां बताई हैं. इस बग का असर आईफोन एयर से फोटो लेते समय दिख रहा है. Apple ने भी इसकी पुष्टि की है.

कैमरे में आ रही है दिक्कत
CNN Underscore की रिपोर्ट के अनुसार एक टेक जर्नलिस्ट आईफोन एयर और  iPhone 17 Pro Max  का रिव्यू कर रहा था तभी सबसे पहले आईफोन एयर के कैमरा में बग की जानकारी मिली. कॉन्सर्ट फोटो लेते समय जर्नलिस्ट ने पाया कि हर 10 में से एक फोटो का कुछ हिस्सा काला या इसमें अजीब से डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ में सफेद लाइनें दिखाई दे रही हैं. लेकिन ऐसा कुछ किसी किसी बार ही हो रहा है. जर्नलिस्ट के मुताबिक खासकर LED डिस्प्ले की तस्वीरें लेते हुए इस बग का असर दिख रहा है.

ऐप्पल ने क्या कहा
ऐप्पल ने इस समस्या की पुष्टि कर दी है और बताया है कि यह समस्या लाइटिंग के कारण सामने आने वाला सॉफ्टवेयर बग था. कंपनी ने इसे ठीक कर दिया है और आने वाले अपडेट में इस फिक्स को शामिल किया जाएगा. लेकिन कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया कि नया अपडेट कब तक जारी होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बंपर ऑफर; 6000 तक का कैशबैक, iPhone 17, Mac  और iPad पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, ये रही पूरी डिटेल्स

इस बार आया है ये नया मॉडल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐप्पल ने 17 सीरीज में प्लस मॉडल को बदलते हुए आईफोन एयर को इस बार लॉन्च किया है. इसकी मोटाई मात्र 5.6mm है और यह अब तक का सबसे पतला आईफोन है. इस फोन में आपको 6.5 की प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन मिलती है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है. A19 Pro चिपसेट वाले इस फोन की भारत में शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है. वहीं  iPhone 17 Pro Max 2TB की कीमत 2,29,900  है. 

ये भी पढ़ेंः बिना नेटवर्क के ही कॉल से लेकर UPI तक, सबकुछ करेगा BSNL का ये फोन, कीमत जानकार हो जाएंगे हैरान

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17iphone 17 airiPhone 17 camera

Trending news

PM मोदी आज करेंगे भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, जानिए क्या है खासियत
Mumbai International Cruise Terminal
PM मोदी आज करेंगे भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, जानिए क्या है खासियत
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
;