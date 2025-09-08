iPhone 17: लॉन्च से 1 दिन पहले Leak हुआ iPhone 17 Air का डिजाइन! जानिए कैसा दिखेगा सबसे पतला iPhone

iPhone 17 Air: Apple अगले हफ्ते अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है. इस बार कंपनी एक नया मॉडल लेकर आ रही है – iPhone 17 Air, जिसे अब तक का सबसे पतला iPhone कहा जा रहा है. इस फोन को लेकर पिछले कई महीनों से तरह-तरह की अफवाहें सामने आ रही थीं. अब एक लीक्ड केस से इसके डिजाइन और फीचर्स की कई डिटेल्स सामने आई हैं.

iPhone 17 सीरीज में क्या होगा खास?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल Apple कुल चार मॉडल लॉन्च करेगा –

• iPhon e 17

• iPhone 17 Air

• iPhone 17 Pro

• iPhone 17 Pro Max

कंपनी इस बार iPhone 17 Plus को बंद कर रही है और उसकी जगह नया iPhone 17 Air लाया जा रहा है.

लीक्ड केस से क्या पता चला?

MacRumors की रिपोर्ट के अनुसार, Dbrand, Nudient और Pitaka जैसी कंपनियों ने iPhone 17 Air के केस लिस्ट करना शुरू कर दिया है. इन केस से पता चलता है कि फोन का कैमरा कटआउट iPhone 16e जैसा होगा. यानी इसमें सिर्फ सिंगल रियर कैमरा मिलेगा, जबकि पहले रिपोर्ट्स में डुअल कैमरा होने की बात कही गई थी. केस से यह भी इशारा मिलता है कि फोन का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट और पतला होगा.

iPhone 17 Air के संभावित फीचर्स

लीक्ड रिपोर्ट्स के आधार पर iPhone 17 Air के कुछ खास फीचर्स इस प्रकार हो सकते हैं:

• स्टोरेज: 256GB, 512GB और 1TB वेरिएंट्स

• डिजाइन: अब तक का सबसे पतला iPhone, सिर्फ 5.5mm मोटा

• प्रोसेसर: लेटेस्ट A18 Bionic चिपसेट

• सॉफ्टवेयर: Apple Intelligence फीचर के साथ

• कैमरा: 48MP सिंगल रियर कैमरा

• फिजिकल फीचर्स: Action Button और नया Capture Button

• पोर्ट्स: बिना SIM स्लॉट और बिना चार्जिंग पोर्ट के डिजाइन

• कीमत: शुरुआती कीमत लगभग ₹1,09,900 हो सकती है

क्यों है यह फोन खास?

Apple हमेशा डिजाइन और टेक्नोलॉजी में नए एक्सपेरिमेंट करता है. iPhone 17 Air के साथ कंपनी शायद अल्ट्रा-थिन डिजाइन की शुरुआत करेगी. बिना चार्जिंग पोर्ट और SIM स्लॉट वाला डिजाइन इसे और भी फ्यूचरिस्टिक बना देगा. यह भी माना जा रहा है कि फोन में Apple Intelligence AI फीचर्स होंगे, जो इसे और स्मार्ट बनाएंगे. अगर ऐसा हुआ तो iPhone 17 Air न सिर्फ पतलेपन बल्कि टेक्नोलॉजी में भी गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

FAQs

Q1. iPhone 17 Air कब लॉन्च होगा?

iPhone 17 सीरीज अगले हफ्ते लॉन्च होगी.

Q2. iPhone 17 Air की कीमत कितनी होगी?

शुरुआती कीमत लगभग ₹1,09,900 हो सकती है.

Q3. क्या iPhone 17 Air में डुअल कैमरा होगा?

लीक्ड केस के मुताबिक इसमें सिर्फ सिंगल 48MP रियर कैमरा होगा.

Q4. क्या इसमें चार्जिंग पोर्ट होगा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें चार्जिंग पोर्ट नहीं होगा.

Q5. iPhone 17 Plus क्यों बंद किया जा रहा है?

Apple ने Plus मॉडल की जगह नया Air मॉडल लाने का फैसला किया है.