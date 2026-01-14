iPhone लवर्स की लगी लॉटरी! लॉन्च के बाद पहली बार हुआ इतना सस्ता यह मॉडल, बस कुछ दिनों के लिए है ये खास ऑफर

iPhone 17 Discount Offer: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं या अपना पुराना फोन बदलना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. iPhone के सबसे लेटेस्ट फोन iPhone 17 की कीमतों में पहली बार इतनी बड़ी छूट मिल रही है. Flipkart की Republic Day Sale 2026 से पहले ही फोन पर खास ऑफर्स और विशेष डिस्काउंट मिल रहा है जिससे आप इस दमदार आईफोन को ₹75,000 से भी कम में खरीद सकते हैं. 6.3 इंच की सुपर रेटिना OLED स्क्रीन, A19 चिपसेट और 48MP के डुअल कैमरा सेटअप वाले इस iPhone 17 यूजर्स की पसंद बना हुआ है. इस सेल में बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और आसान EMI जैसे ऑप्शन भी हैं जिससे इस स्मार्टफोन को खरीदना और भी आसान हो गया है. आइए जानते हैं इस बंपर ऑफर की डिटेल्स और आप इस ऑफर का कैसे फायदा उठा सकते हैं.

ये रही ऑफर की पूरी डिटेल्स

बीते साल 2025 के सितंबर में लॉन्च हुए 256GB बेस वेरिएंट के लिए iPhone की कीतम ₹82,900 थी. अब यही फोन फ्लिपकार्ट पर अब बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस मिलाकर मात्र ₹74,990 में मिल रहा है. ग्राहक इसे लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, सेज ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक जैसे शानदार 5 कलरऑप्शन के साथ अपना बना सकते हैं. इस डील में पुराना फोन एक्सचेंज पर ₹5,000 की छूट और चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 तक का कैशबैक जैसे ऑफर शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः अब महंगे स्टूडियो की जरूरत नहीं! ₹2000 से भी कम में बनें कंटेंट क्रिएटर और Vlogger

iPhone 17 के फीचर्स

Apple iPhone 17 में आपको 6.3 इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले मिल रहा है. इस फोन का डिस्पले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. एंटी-रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले वाला यह फोन एल्युमिनियम और ग्लास फिनिशिंग के साथ आ रहा है. इसमें आपको 256GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है. ब्राइटनेस और सुरक्षा को लेकर इस आईफोन में 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और नई Ceramic Shield 2 की सेफ्टी दी गई है. इस फोन में लेटेस्ट A19 चिपसेट दी गई है जिसे लेकर एप्पल का दावा है कि यह iPhone 16 के मुकाबले 40% तेज CPU परफॉरमेंस देती है. बात करें इस फोन के कैमरे की तो इसमें इसमें 48MP का फ्यूजन मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है. सेल्फी के लिए 18MP का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया गया है.

ये भी पढे़ंः न सब्सक्रिप्शन, न पैसा... Musk ने ईरान के बागियों को दिया ऐसा तोहफा कि हिल गई सरकार