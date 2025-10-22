iPhone 17 बना ग्लोबल सेंसेशन, iPhone 16 की मुकाबले 14% ज्यादा डिमांड, इस मॉडल पर आया दिल!

Apple की पिछले ही दिनों लॉन्च हुई iPhone 17 सीरीज ने शुरुआती दिनों में ही खूब धमाल मचा दिया है. बाजारों इसकी जबरदस्त पकड़ बनी हुई है. काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी बिक्री पहले 10 दिनों में iPhone 16 सीरीज के मुकाबले लगभग 14% ज्यादा रही है. अमेरिका और चीन जैसे बड़े बाजारों में इस सीरीज के अलग-अलग मॉडल्स को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि Apple ने इस बार नए फीचर्स और बेहतर डिजाइन के साथ आम यूजर्स का खूब दिल जीता है. वहीं Pro मॉडल्स की प्रीमियम क्वालिटी ने हाई-एंड कस्टमर्स को भी अपनी ओर खींचा है.

लोगों को खूब पसंद आ रहा कॉम्बिनेशन

Apple ने इस बार iPhone 17 में ऐसा कॉम्बिनेशन पेश किया है जो यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. बिना कीमत बढ़ाए कंपनी ने इसमें Pro मॉडल्स जैसे एडवांस फीचर्स दिए हैं, जिससे लोग कम बजट में भी प्रीमियम एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं. इस नए मॉडल में तेज प्रोसेसर, हाई-क्वालिटी डिस्प्ले, ज्यादा स्टोरेज और बेहतर सेल्फी कैमरा जैसे अपग्रेड्स शामिल हैं. खास बात ये है कि चीन में कई दुकानदार इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कूपन भी दे रहे हैं, जिससे वहां इसकी बिक्री और तेज हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 17 की मांग इतनी ज्यादा है कि कई देशों में इसे पाने के लिए दो हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है.

दुनिया की पहली रोबोटिक ब्रेन सर्जरी हुई सफल, टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर्स को भी किया हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका में दिखा प्रो का क्रेज

दूसरी ओर अमेरिका में iPhone 17 Pro Max को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. यहां इस मॉडल की मांग इसलिए बढ़ती देखी गई, क्योंकि कई रिटेलर्स शानदार डिस्काउंट और ट्रेड-इन डील्स दे रहे हैं. इन ऑफर्स की वजह से इस प्रीमियम फोन की कीमत काफी हद तक कम हो गई है, जिससे ग्राहक इसे ज्यादा आसानी से खरीद पा रहे हैं. महंगे मॉडल होने के बावजूद, जेब पर हल्का असर पड़ने के कारण लोग इसे तेजी से अपना रहे हैं.

OpenAI के नए प्रोजेक्ट से बैंकिंग की दुनिया में भूचाल! इन लोगों की नौकरी पर खतरा!

Apple लाया सबसे सस्ता फोन

इस साल Apple ने अपने अब तक के सबसे पतले iPhone मॉडल iPhone Air को बाजार में उतारा है. यह डिवाइस iPhone 16 Plus की जगह लाइनअप में शामिल किया गया था. हालांकि, इसकी बिक्री पुराने प्लस मॉडल से बेहतर रही, लेकिन कंपनी को जितनी उम्मीद थी, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला. कई देशों में इस फोन को लेकर ग्राहकों में खास दिलचस्पी नहीं दिखी, जिस वजह से Apple ने इसके उत्पादन को घटाने का फैसला लिया है.