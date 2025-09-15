चीन में iPhone 17 की ऐसी दीवानगी! 60 सेकंड में टूटे सारे रिकॉर्ड्स, सबसे ज्यादा डिमांड में रहे ये मॉडल
शुक्रवार रात 8 बजे (लोकल टाइम) से JD.com पर प्री-ऑर्डर शुरू हुए. महज 60 सेकंड के भीतर iPhone 17 सीरीज की बिक्री ने iPhone 16 के पहले दिन के प्री-ऑर्डर आंकड़े पार कर दिए. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:36 AM IST
Apple के iPhone 17 सीरीज ने लॉन्च के पहले ही मिनट चीन में धमाल मचा दिया. पिछले साल लॉन्च हुई iPhone 16 सीरीज के मुकाबले इस बार मांग और भी ज्यादा रही. हैरानी की बात ये है कि iPhone Air मॉडल की गैर-मौजूदगी के बावजूद iPhone 17 सीरीज ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की.

प्री-ऑर्डर में नया इतिहास
शुक्रवार रात 8 बजे (लोकल टाइम) से JD.com पर प्री-ऑर्डर शुरू हुए. महज 60 सेकंड के भीतर iPhone 17 सीरीज की बिक्री ने iPhone 16 के पहले दिन के प्री-ऑर्डर आंकड़े पार कर दिए. सबसे ज्यादा डिमांड iPhone 17 के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की रही.

साइट क्रैश और डिले
ज्यादा मांग के कारण JD.com और Apple की ऑफिशियल साइट पर टेक्निकल दिक्कतें सामने आईं. कई ग्राहकों ने शिकायत की कि वेबसाइट क्रैश हो गई और पेमेंट प्रोसेसिंग में 5 मिनट तक की देरी हुई. इतना ही नहीं, शंघाई के Apple स्टोर्स में iPhone 17 Pro Max का इन-स्टोर पिकअप स्लॉट सिर्फ 20 मिनट में पूरी तरह बुक हो गया. वहीं, ग्वांगझोउ में डिलीवरी की डेट 15 अक्टूबर तक खिसक गई है.

लोकल ब्रांड्स के बीच भी Apple की ताकत
भले ही Huawei और Xiaomi जैसे घरेलू ब्रांड चीन में नए-नए मॉडल लॉन्च कर रहे हों, लेकिन Apple की ब्रांड वैल्यू अभी भी बरकरार है. Huawei ने हाल ही में अपना दूसरा ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया, वहीं Xiaomi ने भी अपनी Xiaomi 16 सीरीज का लॉन्च डेट आगे बढ़ाकर सितंबर कर दिया. इसके बावजूद Apple के iPhone 17 सीरीज ने भारी रिस्पॉन्स हासिल किया.

Apple की स्मार्ट रणनीति
IDC की सीनियर रिसर्च डायरेक्टर नबीला पॉपल के मुताबिक, Apple ने अलग-अलग मॉडल्स को यूजर्स की जरूरतों के हिसाब से पेश किया है. यही वजह है कि हर कैटेगरी में iPhone 17 सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

iPhone Air पर अटका पेंच
हालांकि, Apple को iPhone Air को लेकर regulatory दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस मॉडल को चीन में लॉन्च करने के लिए अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. इसका कारण है इसका eSIM-only डिजाइन. चीन की तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियां (China Mobile, China Unicom और China Telecom) eSIM सपोर्ट देने को तैयार हैं, लेकिन regulatory क्लियरेंस का इंतजार है.

भविष्य की बिक्री का अनुमान
रिसर्च फर्म TrendForce के अनुसार, iPhone 17 सीरीज की ग्लोबल शिपमेंट iPhone 16 सीरीज से करीब 3.5% ज्यादा होगी. खासकर Pro मॉडल्स इस सीरीज की बिक्री में अहम रोल निभाएंगे.

FAQs

Q1. क्या iPhone 17 सीरीज ने iPhone 16 से ज्यादा प्री-ऑर्डर लिए हैं?
हाँ, सिर्फ 60 सेकंड में ही iPhone 16 की पूरी पहले दिन की बिक्री का रिकॉर्ड टूट गया.

Q2. सबसे ज्यादा कौन सा iPhone मॉडल बिका?
iPhone 17 का 256GB वेरिएंट सबसे ज्यादा डिमांड में रहा.

Q3. iPhone Air अभी क्यों नहीं आया?
Regulatory मंजूरी न मिलने के कारण iPhone Air का प्री-ऑर्डर टल गया है.

Q4. क्या चीन में Apple को लोकल ब्रांड्स से खतरा है?
Huawei और Xiaomi जैसे ब्रांड्स के बावजूद Apple का मार्केट डिमांड काफी मजबूत है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

iPhone 17

